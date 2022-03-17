【Google I/O】Google I/O開發者大會5月11日舉行　料Android 13將登場

▲ Google宣布，年度盛事Google I/O開發者大會2022將於美國西岸時間5月11日至12日間舉辦。

Google宣布，年度盛事Google I/O開發者大會2022將於美國西岸時間5月11日至12日間舉辦。受疫情影響，今年的Google I/O開發者大會依然會以線上形式進行，僅供Google員工及部分合作夥伴於現場參與。預計Google將在會上，帶來新作業系統Android 13以及不同的Google服務內容。

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Google行政總裁Sundar Pichai在Twitter上宣布，Google I/O開發者大會2022將於5月11日揭幕，而是次活動將在海岸線露天劇場進行實體活動和網絡直播。Google其後澄清指，活動與過去兩年一樣，只有部分員工和合作夥伴可到現場，媒體和其他參加者僅限網上參與。

▲ （Sundar Pichai Twitter截圖）

外媒AndroidPolice預計，Google將會按照慣例，推出新作業系統Android 13。Google也會針對後疫情時代，推出與遙距辦公、資訊安全、環保等新服務內容。

而目前Google也已向推出預覽測試版本的Android 13，開發者可用作進行測試。綜合外媒資料指，Android 13系統堪稱是Android史上最完善的版本，介面將延續去年提出的Material You設計元素，也將進一步加強了私隱保護。

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責任編輯：曾曉汶

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