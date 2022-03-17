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【中美金融戰】中概股除牌關鍵　中國據報據讓步設審計信息出境「紅綠燈」

股市 12:09 2022/03/17

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【中美金融戰】傳內地放寬企業境外披露財務訊息、仔細設置資料「紅綠燈」　美國堅持中概股完全開放審計

中概股上市審計拉鋸戰有望進一步緩和，外電引述消息指，內地當局正準備放寬中國企業向境外披露財務訊息的規定，讓部分美國上市的中國公司可向美國會計監督機構提供更多審計信息，知情人士指，內地當局計劃更詳細界那些信息可以向境外披露。

報道引述知情人士透露，內地打算為上市公司及會計師建立一個「紅燈綠燈」制度，以確定哪些財務審計信息可以在國外披露。知情人士又稱，內地監管機構正在準備採用更細緻入微的方法，界定境外會計師可以讀取的敏感信息。

國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市 積極出台對市場有利的政策，會議重點可見【下一頁】

《證券法》第177條禁境外證券監督機構境內調查取證

內地一直對外國監管機構深入研究公司賬目和文件持謹慎態度，因為有可能會涉及國家安全的敏感知識產權或數據。目前內地《證券法》第177條規定，境外證券監督機構不得在境內調查取證，同時禁止中國實體在未經中國證監會批准的情況下向外國監管機構提供信息。

報道又指，內地在烏克蘭戰爭加劇中美地緣政治緊張局勢之前，已達成上述更仔細地界定企業可披露信息的方向，但未能不確定美國證交會是否會接受內地的讓步。

美國PCAOB緊持在美上市中概股要完全開放審計

然而，周三美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）堅持要求美國上市的中概股要完全開放審計，為中美任何潛在達成的協議設定更高門檻。

PCAOB發表聲明指，檢查人員對中國公司會計審計底稿的可見度必須與其他國家或地區在美上市公司達到同樣的水平，PCAOB稱，仍在與中方保持「積極接觸」，以解決雙方在適用於所有在美上市公司的檢查要求上長期存在的分歧。

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美股 港股 中國概念股 中國證監會 地緣政治 美國上市公司 美國 證監會

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