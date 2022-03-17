【A股布局】中國股市迎來有力反彈 由3方面配置入手

中港股市連續兩日暴力反彈，市場憧憬A股可繼續迎來向上行情。中信建投證券首席策略官陳果表示，預計A股本輪反彈力度與持續時間將超過2月的反彈。而信達證券策略首席分析師樊繼拓認為，3月下旬到4月為本輪反彈的核心時間窗口。

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在具體配置方面，陳果指出，「高景氣+邊際轉好」板塊將是當前A股反彈的核心。目前市場處於年報及季報公布期，相關上市公司業績數據將驗證高端製造產業鏈的高景氣情況。數據上，2月新能源汽車銷售數據亮眼，光伏首季需求好於預期，半導體、軍工板塊仍在高景氣區間。

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招商證券首席策略分析師張夏建議從兩方面入手，「地產+基建」投資的確定性回升，大宗商品價格有望保持強勢，利潤更加向上游集中，石油石化、工業金屬、鋼鐵水泥、煤炭等行業將有更強的盈利趨勢。其次，有關部門增加新能源基建開支，這意味光伏、風電、儲能、氫能需求增加，這些新能源領域上游公司將更加受益；數字基建需求也會增加，對於互聯網數據中心（IDC）、大數據、雲計算等領域將形成需求支撐。

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記者：林衛