【烏克蘭戰爭】普京強調不會向西方屈服 俄經濟能承受制裁

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家紛紛宣布經濟制俄羅斯。俄羅斯總統普京表示，西方制裁旨在損害俄羅斯經濟，但強調俄羅斯經濟能夠承受制裁。普京表示，俄羅斯在烏克蘭的軍事任務終會成功，不會屈服於西方瓦解俄羅斯的企圖。

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普京（Vladimir Putin）周三（16日）向政府官員發表講話，他譴責西方國家，想將俄羅斯變成一個貧弱的附庸國（weak dependent country），侵犯俄羅斯領土完整，以西方的方式瓦解俄羅斯。他指西方的言論及行動背後目的，只是不想要一個擁有強大主權的俄羅斯。若西方認為俄羅斯會崩潰或退縮，則是不了解當地歷史及民眾。

普京雖較以往更直接承認西方制裁打擊俄羅斯經濟，但堅稱俄羅斯可以承受打擊。他指俄羅斯未來通脹及失業率皆會上升，需改革經濟結構，並承諾當局會支援有孩子的家庭。普京表示，西方就烏克蘭衝突對俄羅斯實施制裁，但衝突只是西方的藉口，目標是損害整個俄羅斯經濟，傷害每個俄羅斯人。

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普京依然指烏克蘭政府為「親納粹」，並指其在可預見的未來或可能取得大規模殺傷性武器，目標顯然是對付俄羅斯。他指戰爭已維持3周，造成數千人死亡，俄羅斯在烏克蘭的軍事任務正按計劃進行，強調俄軍目標不是平民。俄羅斯已做好就烏克蘭中立地位談判，但強調烏克蘭必須去軍事及納粹化。

烏克蘭表示願意通過談判結束戰爭，但強調不會投降。聯合國估計，俄烏戰爭已導致逾300萬人逃離家園，已確認有726名平民喪生，但警告實際數字或更高。

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責任編輯：李俊儀