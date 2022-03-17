  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (四) 12:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逆回購】金融委會議後即加碼操作 逆回購淨投放700億

股樓投資 11:27 2022/03/17

分享：

中國人民銀行周四（17日）公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日以利率招標方式開展了800億元（人民幣，下同）逆回購操作，因今日有100億元逆回購到期，實質淨投放700億元，也結束了連續6日零淨投放的情況。

【同場加映】溫股知新：宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

事實上，通常人行加碼操作，比較大機會在季末或長假期前，銀行體系可能出現智暫緊絀的日子，今次突然加碼，令人聯想跟周三（16日）由國務院副總理劉鶴召開的國務院金融委會議有關。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

上述會議被視為中央緊急救市，會上要求保持經濟運行在合理區間，尤其保持資本市場平穩運行，切實振作第一季經濟，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長，而人行同日也開會表態支持稱，進一步加強部門間政策協調。

【同場加映】青姐話：周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
國務院金融穩定發展委員會 劉鶴 逆回購 中國人民銀行 中國

上一篇文章

【A股布局】中國股市迎來有力反彈 由3方面配置入手

下一篇文章

【港股追蹤】聯儲局加息0.25厘符預期 港股開市升逾千點 阿里巴巴重上100元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【置業故事】睇中柏傲灣頂層特色戶　企硬不追價　「80後」夫婦遲買5個月　樓價平了117萬
【置業故事】睇中柏傲灣頂層特色戶　企硬不追價　「80後」夫婦遲買5個月　樓價平了117萬
【抗疫措施】「隔離護理觀察系統」今日正式啟動 醫管局：將因應患者徵狀提示求醫
【抗疫措施】「隔離護理觀察系統」今日正式啟動 醫管局：將因應患者徵狀提示求醫
【大行點睇】高盛指美國機構投資者 持倉中概股總值7,500億美元 若沽清H股需時143日
【大行點睇】高盛指美國機構投資者 持倉中概股總值7,500億美元 若沽清H股需時143日
【第五波疫情】香港紅十字會輸血服務中心宣布 即日起暫緩四類人士捐血
【第五波疫情】香港紅十字會輸血服務中心宣布 即日起暫緩四類人士捐血
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款