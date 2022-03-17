【逆回購】金融委會議後即加碼操作 逆回購淨投放700億

中國人民銀行周四（17日）公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日以利率招標方式開展了800億元（人民幣，下同）逆回購操作，因今日有100億元逆回購到期，實質淨投放700億元，也結束了連續6日零淨投放的情況。

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事實上，通常人行加碼操作，比較大機會在季末或長假期前，銀行體系可能出現智暫緊絀的日子，今次突然加碼，令人聯想跟周三（16日）由國務院副總理劉鶴召開的國務院金融委會議有關。

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上述會議被視為中央緊急救市，會上要求保持經濟運行在合理區間，尤其保持資本市場平穩運行，切實振作第一季經濟，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長，而人行同日也開會表態支持稱，進一步加強部門間政策協調。

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記者：林衛