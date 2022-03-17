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港股大反彈因國務院一個訊息  重溫當中四個重點

股市 10:00 2022/03/17

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港股經過一輪頹勢，上日出現報復式反彈，恒生指數大升1672點，今早再延續升勢，早段升逾1300點，累計升近3000點，一舉收復二萬點及二萬一千點兩個心理關口。股市能夠造好，是因為國務院金融委會議施放甘露，市場炒「政策底」。會議內容有4點較值得重視：

1. 關於中概股指目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力形成具體合作方案。中國政府繼續支持各類企業到境外上市；

2. 關於平台經濟治理，有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設定好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力；

3. 關於香港金融市場穩定問題，內地與香港兩地監管機構要加強溝通協作；

4. 有關部門要切實承擔起自身職責，積極出台對市場有利的政策，慎重出台收縮性政策。對市場關注的熱點問題要及時回應。凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性。

港股再升逾千點收復二萬一  見底與否還看一個關鍵【下一頁

*俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

欄名 : 3分鐘睇市

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