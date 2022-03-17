▲ 【國際結算系統】俄議員：俄羅斯與中國正研究替代SWIFT方案 目前形勢將刺激相關進度

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐美同意從銀行訊息系統SWIFT系統剔出俄羅斯部份銀行以制裁俄羅斯，有俄羅斯高級議員透露，俄羅斯和中國正努力在各自的金融訊息系統之間建立合作。

俄羅斯議會下議院金融委員會主席Anatoly Aksakov表示，為了消除風險與維持貿易往來，需要在俄羅斯和中國的金融信息系統之間建立合作，雙方正在進行相關工作，又稱俄羅斯央行正與中國人民銀行合作，目前形勢將刺激有關進度。

Aksakov又稱，俄中貿易在1月至2月期間增長了 40% 以上，料增長會持續。

SWIFT阻礙俄羅斯銀行資金轉移到境外

發生烏克蘭戰爭後，幾家俄羅斯銀行被禁止進入國際支付網絡SWIFT，阻礙俄羅斯銀行將資金轉移到境外。

俄羅斯中央銀行開發銀行訊息系統金融信息傳輸系統（SPFS）能夠實現國內銀行間業務的流動，但在時間、規模和可處理交易的複雜性方面存在限制。而另一個可能的選擇是連接到中國人民幣跨境支付系統（CIPS），然而CIPS只能用於人民幣支付結算。

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