【美國加息】富達：聯儲局取態仍集中抗通脹　一文看清儲局議息後投資界最新看法

▲ 一文看清儲局議息後投資界最新看法

美國聯儲局一如預期宣布加息25點子，至0.25厘至0.5厘區間，為2018年12月以來首次加息。聯儲局點陣圖預測顯示，今年餘下的6次會議均會加息。聯儲局主席鮑威爾表示，加息及縮表的時機已經來臨，持續加息是恰當的行動，因為通脹仍遠高於2%的長期目標，並最快5月開始縮表，縮表速度也將比上一輪周期更快。投資界普遍認為，聯儲局口風更鷹派，本文以一文形式，綜合各大行對是次議息的最新看法。

【更新至12時50分】

富達：聯儲局的取態仍然集中於抗通脹

富達國際宏觀及策略配置全球主管Salman Ahmed表示，主要變化在於點陣圖現反映2022年將出現七次加息，而聯儲局主席鮑威爾指委員會對恢復價格穩定，及如何應對收緊貨幣政策達成共識，維持本年將加息3至4次的預期，但預料極鷹派立場配以收緊措施將影響整體增長。即使俄烏局勢未明，但聯儲局的取態仍然集中於抗通脹，預計為資產市場添不穩定性，從資產配置角度來看，對股票及信貸維持審慎。

嘉信理財：市場存多項不確定性 聯儲局料謹慎行事

嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑表示，儘管就業市場仍然非常強勁，但消費者信心大幅下降，影響消費支出，尤其是在工資增長被通脹飆升所抵消的情況下，不過美國經濟增長速度一向強勁，這應有助舒緩能源價格上漲對經濟增長的打擊。這些不確定性令市場對聯儲局加息步伐的預測變得極爲波動，儘管聯儲局希望穩步提高短期利率和縮減資產負債表，但近幾星期的變化或會影響其作出迅速決定，預期聯儲局今年可能將進一步加息，但會謹慎行事。

【更新至11時】

貝萊德：今年至少一次或加息50點子

貝萊德指，儲局相關政策行動意味對更加正常化的金融條件做出了強有力的指示，並且確實可以被視為比許多人預期的更鷹派。同時，據點陣圖顯示，今年中值為1.875%，相當於7次加息25點子，但值得留意是，幾乎一半的委員會給出的估計值甚至更高，表明今年至少有可能有一次加息50點子。該行又指，儲局對明年通脹預測高於該行預期，儲局顯然持續建立更多的定價壓力。

尚渤投資管理：聯儲局將更有理由持續加息

尚渤投資管理總裁兼首席執行官Jason Brady指，不認為俄羅斯烏克蘭衝突，會令聯儲局減慢收水步伐，隨著消費者感受大宗商品價格上升的通脹壓力，而目前美國經濟狀況強勁，聯儲局將更有理由持續加息，而非變得謹慎。

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美銀：儲局擬願意犠牲經濟增長遏止通脹

美銀美國短期利率策略師Mark Cabana表示，點陣圖反映儲局官員態度趨向「鷹派」，願意犠牲經濟增長遏止通脹。

對於美國2年期及10年期債息利差收窄，他指，市場只是意識到儲局需要更加積極進取，而且似乎是美聯儲遲遲沒有意識到他們面臨的通脹問題的嚴重程度，並且現在才認識到這一點。

摩根資管：儲局冀在通脹壓力下保持公信力

摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig表示，加息次數增加反映儲局希望在通脹壓力面前保持公信力。由低基數起提升利率並非經濟的真正逆風，實際利率可能會在一段時間內保持負值。然而，若果儲局確實兌現是次會議上的預測，即是在下次召開的會議上採取更激進的利率路徑和縮減資產負債表，2023年經濟將變得更加脆弱。

摩根資管：若儲局落實更激進加息及縮表，2023年經濟將更脆弱，看【下一頁】

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