【美國加息】信安：聯儲局第二季仍有機會加息0.5厘　一文看清儲局議息後投資界最新看法（不斷更新）

▲ 一文看清儲局議息後投資界最新看法

美國聯儲局一如預期宣布加息25點子，至0.25厘至0.5厘區間，為2018年12月以來首次加息。聯儲局點陣圖預測顯示，今年餘下的6次會議均會加息。聯儲局主席鮑威爾表示，加息及縮表的時機已經來臨，持續加息是恰當的行動，因為通脹仍遠高於2%的長期目標，並最快5月開始縮表，縮表速度也將比上一輪周期更快。投資界普遍認為，聯儲局口風更鷹派，本文以一文形式，綜合各大行對是次議息的最新看法。

【更新至下午4時】

信安：聯儲局第二季仍有機會加息0.5厘

信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉表示，聯儲局目前採取的漸進式部署是有代價的，隨著不明朗因素消除，未來的收緊政策步伐有機會更激進，第二季至少一次議息會議上，聯儲局依然有機會加息50點子，上半年政策利率仍有機會最多上調1%。

陳曉蓉指，假設地緣政治緊張局勢紓緩，油價從高位回落至年底的約80美元水平，供應鏈問題下半年逐步緩解，通脹數字開始回落，基於這個基本預測，加息步伐有機會減慢，或再加息兩至三次，年底指標利率或升至1.75%至2%。她稱，美國目前的經濟情況，比起疫情爆發前更加強勁，相信有能力承受聯儲局計劃中的大幅度加息。

景順：對今年可能出現7次加息抱有懷疑

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，對今年可能出現7次加息的情況抱有懷疑。由於低增長和高通脹的結合可能令聯儲局在決定貨幣政策時更加艱難。自宣布加息和發表經濟預測以來，市場正在消化緊縮步伐略快於之前的預期。同時，最近的地緣政治不確定性和能源危機的可能性，不肯定是否會看到美聯儲最終有如此激進的緊縮措施。

目前為止，聯儲局已經成功地傳達了鷹派的信息，但並沒有真正出現鷹派的行動。面對著日益加劇的經濟不確定性時，它必須作出一個的微妙路線。他認為，即使聯儲局在通脹問題上可能會作出強硬的言論，它不一定全部都落實。

趙耀庭又指，如果認同聯儲局對GDP的增長預測（2023年和2024年分別為2.2%和2%），那麼股市漲幅可能有限，尤其是在聯儲局過於鷹派的情況下。在股票中，價值股相對成長股而言較為看俏，而且較偏好周期性股票多於防守性股票。該行還預計，房地產和私人信貸以及大宗商品等另類資產在這種環境下應該會表現出色。

中銀香港：港最優惠貸款利率或在美國加息4至5次後才調整

中銀香港首席經濟學家鄂志寰認為，聯儲局有機會在今年餘下6次會議中，每次加息25個基點，而明年加息的步伐將會放緩。面臨地緣政治、供給側因素持續帶來的高通脹，聯儲局不會在短期內過快地大幅提高息率，以避免美國經濟硬著陸，縮表有機會於今年下半年啟動，因此明後兩年的聯邦基金利率會略高於其2.4%的長期均衡水平。

鑑於香港銀行體系流動性充裕，短期內銀行調高最優惠利率的誘因有限，而自環球金融危機後，香港利率的調整慢於美國利率調整，因此香港最優惠貸款利率或在美國加息4至5次後才有機會進行調整，近期調整最優惠貸款利率的機率不大。

瑞銀：聯儲局官員可能在預測中不再考慮財政刺激

瑞銀投資銀行首席美國經濟學家Jonathan Pingle指，聯儲局在會議上釋放出加息更多次的信號，3月經濟預測總結的預期中值是2022年將加息7次，每次25個基點，與該行預期相符，相信聯儲局官員可能在預測中不再考慮財政刺激，並計入更高的價格和利率。通脹預測也上調，2022年整體PCE預測從12月的2.6%升至3月的4.3%。核心PCE預測中值從2.7%升至4.1%。到2024年，委員會預計核心通脹中值將回落至2.3%。

渣打：明年有機會上調最優惠利率

渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，今次聯儲局政策趨鷹，但符合市場預期，而聯儲局沒有排除到未來一次會議加0.5厘的可能性，但該行較關注下半年聯儲局是否仍有如目前般的空間，續以鷹派步伐收緊財政政策，該行預料今年全年美國加息4次。

至於最優惠利率（P）水平，他相信今年大部分時間不會見到P有急切需要上升，且HIBOR上升會有滯後，所以若今年聯儲局加息6至7次、明年加息4次，P在明年則有機會上調。若今年沒加足7次息，P上升的空間或壓力便不大。

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富達：聯儲局的取態仍然集中於抗通脹

富達國際宏觀及策略配置全球主管Salman Ahmed表示，主要變化在於點陣圖現反映2022年將出現七次加息，而聯儲局主席鮑威爾指委員會對恢復價格穩定，及如何應對收緊貨幣政策達成共識，維持本年將加息3至4次的預期，但預料極鷹派立場配以收緊措施將影響整體增長。即使俄烏局勢未明，但聯儲局的取態仍然集中於抗通脹，預計為資產市場添不穩定性，從資產配置角度來看，對股票及信貸維持審慎。

嘉信理財：市場存多項不確定性 聯儲局料謹慎行事

嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑表示，儘管就業市場仍然非常強勁，但消費者信心大幅下降，影響消費支出，尤其是在工資增長被通脹飆升所抵消的情況下，不過美國經濟增長速度一向強勁，這應有助舒緩能源價格上漲對經濟增長的打擊。這些不確定性令市場對聯儲局加息步伐的預測變得極爲波動，儘管聯儲局希望穩步提高短期利率和縮減資產負債表，但近幾星期的變化或會影響其作出迅速決定，預期聯儲局今年可能將進一步加息，但會謹慎行事。

貝萊德：今年至少一次或加息50點子

貝萊德指，儲局相關政策行動意味對更加正常化的金融條件做出了強有力的指示，並且確實可以被視為比許多人預期的更鷹派。同時，據點陣圖顯示，今年中值為1.875%，相當於7次加息25點子，但值得留意是，幾乎一半的委員會給出的估計值甚至更高，表明今年至少有可能有一次加息50點子。該行又指，儲局對明年通脹預測高於該行預期，儲局顯然持續建立更多的定價壓力。

尚渤投資管理：聯儲局將更有理由持續加息

尚渤投資管理總裁兼首席執行官Jason Brady指，不認為俄羅斯烏克蘭衝突，會令聯儲局減慢收水步伐，隨著消費者感受大宗商品價格上升的通脹壓力，而目前美國經濟狀況強勁，聯儲局將更有理由持續加息，而非變得謹慎。

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美銀：儲局擬願意犠牲經濟增長遏止通脹

美銀美國短期利率策略師Mark Cabana表示，點陣圖反映儲局官員態度趨向「鷹派」，願意犠牲經濟增長遏止通脹。

對於美國2年期及10年期債息利差收窄，他指，市場只是意識到儲局需要更加積極進取，而且似乎是美聯儲遲遲沒有意識到他們面臨的通脹問題的嚴重程度，並且現在才認識到這一點。

摩根資管：儲局冀在通脹壓力下保持公信力

摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig表示，加息次數增加反映儲局希望在通脹壓力面前保持公信力。由低基數起提升利率並非經濟的真正逆風，實際利率可能會在一段時間內保持負值。然而，若果儲局確實兌現是次會議上的預測，即是在下次召開的會議上採取更激進的利率路徑和縮減資產負債表，2023年經濟將變得更加脆弱。

摩根資管：若儲局落實更激進加息及縮表，2023年經濟將更脆弱，看【下一頁】

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