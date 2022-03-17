【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾劇院被炸 千人在內避難

烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾仍遭俄軍圍困，烏克蘭指控俄軍轟炸一個據報有千名平民避難的劇院，及一個聚集了孕婦和幼兒的泳池。但俄軍否認烏克蘭指控，稱劇院被炸為極右烏克蘭民兵所為。

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馬里烏波爾（Mariupol）市議會指控俄軍周三（16日）空襲馬里烏波爾的一個劇院，劇院內據報有近千名平民，是供失去家園的民眾暫住的避難所。

外媒引述目擊者指，防空洞遭瓦礫覆蓋，又表示內有成人及兒童。但市議會指現階段無法確認死傷人數。

根據美國衛星圖像公司Maxar Technologies攝於周一（14日）的一張衛星照片，劇院大樓外的地面上繪製了意思為兒童的大型俄文字，明顯是要向俄軍警示有兒童在劇院內。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評俄軍蓄意襲擊劇院，指俄羅斯對烏克蘭人民的所作所為讓他們心碎。

烏克蘭官員更透露，俄軍更刻意轟炸當地一個泳池，有不少孕婦幼兒在現場聚集。外媒引述另一名目擊者透露泳池已遭摧毀，最少一名孕婦被困於瓦礫中，當局正努力營救。

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俄羅斯新聞社（RIA）報道，俄羅斯國防部否認俄軍曾襲擊劇院，並指控劇院被炸是右翼烏克蘭民兵亞速營炸所為。

烏克蘭更指控俄軍襲擊嘗試逃離馬里烏波爾的平民車隊，造成最少5人受傷，包括1名兒童。

烏克蘭國防部更形容馬里烏波爾為今次戰況最慘烈的地區，當局要在郊區挖萬人坑埋葬屍體，超過40萬居民的食水、糧食及醫療用品供應中斷。當地官員估計已有超過2,500人喪生，但由於馬里烏波爾曾多次遭轟炸，死亡人數料高於估計數字。

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責任編輯：鄭錦玲