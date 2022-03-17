【烏克蘭戰爭】拜登首稱普京戰犯 克宮斥言論：「不可饒恕」

美國多次譴責俄羅斯入侵烏克蘭，亦向後者提供大量援助對抗俄羅斯。美國總統拜登日前再次就俄烏戰爭發表意見，稱全球團結支持烏克蘭，並首次稱俄羅斯總統普京為「戰犯」，克里姆林宮表明拜登言論「不可饒恕」。

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美國總統拜登（Joe Biden）周三（16日）在白宮被問及，是否認為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是「戰犯」（war criminal）。拜登先是否認，但其後再回應稱，認為普京是戰犯。今次為拜登首次稱普京是戰犯。

美國總統的官方社交平台Twitter帳戶亦發文，指控普京嚴重破壞烏克蘭，轟炸住宅大樓及醫院產房，製造當地的慘況。文中更稱日前有報告指出，俄軍挾持數百醫生及病人作人質，斥責俄軍行為殘暴，引發全球憤怒。

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白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，拜登看過烏克蘭慘況的圖片後，由衷地發表個人言論，但非作出任何公開正式聲明。普薩基指出，美國國務院有獨立司法程序定義戰犯，現時正獨立處理普京是否戰犯的指控。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向塔斯社（Tass）表示，美國的炸彈在全球各地殺害數十萬人性命，認為拜登如此言論是「不可接受及不可饒恕」（unacceptable and unforgivable）。

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責任編輯：吳漢培