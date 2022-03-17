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【美國加息】金管局余偉文：美國進入加息周期屬市場預期　港元拆息未必即隨美元拆息上調

股市 10:50 2022/03/17

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美國聯儲局宣布加息0.25厘，因應聯儲局決定，香港金管局今亦上調基本利率至0.75%。金管局總裁余偉文表示，美國正式進入加息周期，是市場預期之內的事，香港的金融系統及貨幣市場繼續保持有序和暢順運作，參考以往的經驗，港元拆息未必會立即跟隨美元拆息上調。

他指，環顧全球，不論是地緣政治、宏觀經濟以及疫情發展，也充滿着風險和變數，這些因素亦可能會影響美聯儲往後考慮美國加息的步伐及幅度和其他相關的政策包括縮表，以及其他央行的政策取向。

余偉文：港銀會就本身資金成本結構決定銀行息率

他說，香港作為國際金融中心，資金來往進出是很正常的，在聯繫匯率制度下，港元匯率一直按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動，而參考以往的經驗，港元拆息未必會立即跟隨美元拆息上調，滯後的幅度取決於本地市場港元資金供求的情況，而銀行息率方面，銀行會就本身的資金成本結構作出商業決定。

余亦表示，近日環球金融市場非常波動，香港難免受到影響，在市況波動的時候，市民應提高警覺，並小心管理風險。金管局會繼續密切監察市場情況，維持香港金融及貨幣體系穩定。

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

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經濟 美國聯儲局 香港金融管理局 加息

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