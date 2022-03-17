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【互聯網監管】英國即將審議《網路安全法》草案　若社交媒體管理層阻礙監管調查或須入獄兩年

股市 10:32 2022/03/17

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【互聯網監管】英國即將審議《網路安全法》草案　若社交媒體管理層阻礙監管調查或須入獄兩年

全球加強針對科技巨企監管，英國政府周三（17日）宣布《網路安全法》（Online Safety Bill）修訂草案，增加了一系列新的罪行，包括公司高級管理人員銷毀證據、未能出席或在與英國互聯網監管機構 Ofcom訪談期間提供虛假信息司以及阻礙監管機構進入涉事公司辦公室等。

政府周三表示，原本《網路安全法》法案獲通過兼成為法律後，科技公司將有兩年時間準備應付《網路安全法》，但當局宣布準備時間縮短至兩個月，意味若科企高管若未能與英國互聯網監管機構 Ofcom 合作，或會比預期更早地面臨牢獄之災。

《網路安全法》周四提交議會 料年底正式成為法律

英國《網路安全法》將於周四（17日）提交議會，最快年底成為法律。《網路安全法》旨在強制社交媒體服務、搜索引擎及其他允許用戶分享個人內容的平台保護兒童、打擊非法活動並維護當局規定的條款。

Meta（美：FB）旗下Facebook、Instagram、YouTube，以及 Twitter（美：TWTR）及字節跳動旗下TikTok 被指允許用戶分享有害內容而受到批評，儘使科技企業已表明正在盡最大努力將刪除，但許多立法者並不滿意。

英國Ofcom有權罰款科技企業全球年營業額 10%

英國數字、文化、媒體和體育部大臣Nadine Dorries稱，當平台發生傷害、虐待和犯罪行為時，科技公司沒有被追究責任。除了可能起訴科技企業高管之外，Ofcom有權對未能遵守規定的公司處以高達其全球年營業額 10% 的罰款。

【ET財智Talk】料加息將先快後慢　美元強勢有望延續？（立即收看）

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