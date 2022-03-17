【美國加息】摩根資管：若儲局落實更激進加息及縮表　2023年經濟將更脆弱

美國聯儲局一如預期加息25點子，但委員會最新預期今年將加息7次，較去年12月時加息3次多，並將年底的聯邦基金利率推至2厘。摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig表示，加息次數增加反映儲局希望在通脹壓力面前保持公信力。

就2022年通脹預期提升1.6個百分點，意味儲局承認價格壓力較能源價格飈升和供應鏈中斷造成的通脹更廣泛，也導致了今年預期的較低增長。而且，現在預期經濟增長2.8%仍高於趨勢，這證明家庭和企業資產負債表的實力，並表明經濟正面臨收入衝擊而非其他。

Kerry Craig又指，由低基數起提升利率並非經濟的真正逆風，實際利率可能會在一段時間內保持負值。然而，若果儲局確實兌現是次會議上的預測，即是在下次召開的會議上採取更激進的利率路徑和縮減資產負債表，2023年經濟將變得更加脆弱。勞動力市場緊張表明難以通過增加勞動力供應，加上明年經濟勢頭減弱和財政緊縮，2023年經濟可能會出現不樂見的放緩，更容易遭溫和的經濟衝擊影響。

該行認為，目前美國經濟的前景並非衰退，並且能夠消化更高的利率，也不太傾向收益率曲線趨平和可能倒掛的衰退前兆。

Kerry Craig指，隨著估值下降，許多股票市場的定價變得更具吸引力，但估值壓力可能仍然存在，投資者應關注收益能抵消該估值壓力的公司，考慮到企業盈利質量，該行傾向於美國股票。

【ET財智Talk】料加息將先快後慢 美元強勢有望延續？（立即收看）

相關文章：

【美國加息】儲局加息0.25厘符預期 逾3年來首次 四大關注點

【美國加息】金管局跟隨美國加息 將基本利率上調至0.75厘