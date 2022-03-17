【美國加息】經絡：料港首季1個月拆息0.4厘以下　次季挑戰0.8厘以下　短期內供樓實際影響微

▲ 經絡：料港首季1個月拆息0.4厘以下 次季挑戰0.8厘以下 短期內供樓實際影響微

美國聯儲局宣布加息0.25厘，聯邦基金利率上調至介乎0.25至0.5厘，是超過3年後首次加息。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，聯儲局今次加息決定及幅度符合市場預期，預期對本港樓市實際影響不大。他指香港銀根仍充裕，縱使本港未有即時跟隨美國加息的需要，但由於資金持續向外流出，拆息難免漸升，料首季一個月HIBOR仍維持於0.4厘以下，次季HIBOR或有機會升至0.8厘以下。

曹德明續指，H按實際按息相比起封頂息率或P按計劃，實際利率仍算是最低，供樓開支未有大增，惟長遠看美國年內或將多次加息，息口趨勢必然向上，有意置業人士要留意明年香港或將跟隨加息，加上經濟及外圍局勢的不確定下，考慮置業前應先計算清楚自身的供款負擔能力。

他又表示，參考上一輪加息周期，當時美國加息9次達2.25厘，香港才加息1次為0.125厘。他相信未來倘大量資金流走，即本港銀行體系結餘回落至1000億元以下水平，銀行才有機會考慮跟隨美國加息。

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