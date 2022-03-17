【Netflix用戶噩耗】Netflix宣布與非同住者共用帳戶額外收費　三地區率先實施

▲ Netflix宣布，將會採取更嚴謹的措施，用戶若分享帳戶予非同住者需額外收費。

影視串流平台Netflix近年一直​​嚴格規管用戶的共享帳戶，除了限制用戶裝置數量，早前也要求用戶驗證他們與帳戶持有人同住，成功驗證方可繼續使用，打擊用家過度分享單一帳戶密碼的行為。近日Netflix宣布，將會採取更嚴謹的措施，用戶若分享Netflix帳戶予非同住者，需額外收費。

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Netflix 宣佈在未來數週，將會在智利、哥斯達黎加和秘魯推出和測試兩項新功能，分別是：「添加額外會員」以及「轉移資料到新帳號功能」。

其中「添加額外會員」功能，主要針對標準及Premium高級會員，讓他們能以較低的價格，為最多兩個非同住的人新增子帳戶。而每個帳戶價錢為2.99美元（約23.8港元）。至於「轉移資料到新帳號功能」，預計屆時會有部分用戶受新政策影響，需要轉移資料如播放清單、瀏覽紀錄等，轉移到一個新帳號。

雖然目前測試只限智利、哥斯達黎加和秘魯三個地區的用戶，不過外媒TechCrunch也預計，Netflix將會在不久將來，在全球推出此兩項功能。

因帳戶共用 Netflix每月損失逾10億美元

事實上，Netflix一直對於用戶分享密碼、共用帳戶的行為相當頭痛。研究公司Magid一項調查曾發現，有3分之1的Netflix用戶表示，會與至少1位其他人共享密碼。財經網站The Motley Fool也指出，Netflix每月因帳戶共用而損失逾10億美元。

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責任編輯：曾曉汶

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