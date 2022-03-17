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【內房危機】國務院表態＋房產稅不擴大　融創升逾5成、恒大升25%

股市 11:26 2022/03/17

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【內房危機】國務院表態＋房產稅不擴大　內房股連續兩日急升

國務院副總理劉鶴主持金融穩定發展委員會專題會議後點名提及內房行業，財政部其後宣布今年不會擴大房產稅試點。內房股連續第二日反彈，融創中國 （01918） 繼昨日低位反彈逾3成，今日早市愈升愈有。至上午11時20分，融創中國最多升近57%，高見6.17元，最新升53%至6.01元，成交29億元。近期與融創中國同樣出現債務危機的龍光 （03380） 也升4成。

國務院表示，房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。

其他內房方面，旭輝 （00884） 、時代中國 （01233） 也升逾3成。恒大 （03333） 、世茂 （00813） 齊均升逾25%。

兩大藍籌民企內房，碧桂園 （02007） 升兩成、龍湖 （00960） 升16%。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

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【內房危機】融創傳因兌付境內債遇困向人行求助　即市低位最多反彈45%、國務院發聲掃除債價大跌憂慮

編輯：姚卓然

港股 國企內房股 民企內房股 旭輝控股集團（00884） 融創中國（01918） 寶龍商業（09909） 碧桂園（02007） 碧桂園服務（06098）

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