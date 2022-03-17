【內房危機】國務院表態＋房產稅不擴大　融創升近6成、恒大升20%

▲ 【內房危機】國務院表態＋房產稅不擴大 內房股連續兩日急升

國務院副總理劉鶴主持金融穩定發展委員會專題會議後點名提及內房行業，財政部其後宣布今年不會擴大房產稅試點。內房股連續第二日反彈，融創中國 （01918） 繼昨日低位反彈逾3成，午後持續走高，至下午2時08分，融創最高升逾6成，一度高見6.49元，現時56%，報6.16元，為本港升幅榜第二位，成交亦有達43.4億元。近期與融創中國同樣出現債務危機的龍光 （03380） 也升4成。

國務院表示， 房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。

其他內房方面，旭輝 （00884） 、時代中國 （01233） 也升逾3成。恒大 （03333） 、世茂 （00813） 齊均升逾25%。

兩大藍籌民企內房，碧桂園 （02007） 升兩成、龍湖 （00960） 升16%。

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編輯：姚卓然