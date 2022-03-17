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【阿里巴巴9988】阿里巴巴副總裁庫偉據報出任釘釘COO　負責大客戶戰略、料加快釘釘商業化步伐

股市 09:55 2022/03/17

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴副總裁庫偉據報出任釘釘COO　負責大客戶戰略、料加快釘釘商業化步伐

有內媒指，阿里巴巴 （09988） 再進行管理層調整，阿里巴巴副總裁、阿里雲IoT總經理庫偉已出任移動辦公平台釘釘COO，將主導負責釘釘大客戶戰略，以及推動釘釘商業化進程。

庫偉據報有政企大客戶從業經驗。加入阿里前，他曾任聯通 （00762） 市場部副總經理、聯通華盛總經理。庫偉在2016年8月底加入阿里巴巴，曾任阿里雲IoT總經理、天貓精靈總經理等職。

阿里雲推進「雲釘一體」 釘釘拓展更多大型企業

報道指釘釘暫未回應。內媒分析指，阿里雲的客戶以大企業為主，有完善的客戶服務體系；釘釘則以中小企業為主。 2020年9月，阿里雲推進「雲釘一體」戰略後，釘釘為阿里雲拓展了向上和向下延伸的價值，阿里雲則為釘釘帶來更完整的數字化服務能力，尤其是面向中大客戶群的服務能力。

釘釘總裁葉軍去年曾稱，釘釘需要從原先的通用化走向行業化，從中小企業擴展到大型企業，因此也需要建立更體系化的大客戶戰略，商業化策略相應也要開始提速。報道估計，隨著庫偉的加入，釘釘在2022年會有更多商業化的產品推出。

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