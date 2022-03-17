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【港股追蹤】聯儲局加息0.25厘符預期 港股開市升逾千點 阿里巴巴重上100元

股樓投資 09:53 2022/03/17

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聯儲局周三（16日）晚議息後，一如市場預期加息0.25厘，美國正式進入加息周期。主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，最早可能5月開始縮減9萬億美元的資產負債表，縮減速度會比上次每月500億美元更快。

加息幅度溫和，符合市場預期，港股延續周二（15日）反彈強勢，恒指開市急升1,343點或6.6%，報21430點。截至早上10時，恒指最新報21074點，升987點，成交額650億元。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

恒生科技指數開市報4705點，升462點或10.9%。阿里巴巴（09988）開市報104元，升14.6%；騰訊（00700）報401元，升9.3%；美團（03690）報160.3元，升14.5%。

延伸閱讀：【友邦1299】一文看盡友邦績後  大行最新評級和目標價【見下頁

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內房股升勢強勁，融創中國（01918）開報4.51元，升14.7%，最新報5.08元，升3成；龍湖集團（00960）新報38.9元，升15%；碧桂園（02007）報5.17元，升19.4%。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

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記者：李兆明

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阿里巴巴－SW（09988） 龍湖集團（00960） 融創中國（01918） 港股 鮑威爾 議息 碧桂園（02007）

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