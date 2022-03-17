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【內房危機】旭輝開市再彈15%　公司澄清網上誤導言論、積極開展維護市場穩定行動

股市 09:25 2022/03/17

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【內房危機】旭輝開市再彈15%　公司澄清網上誤導言論、積極開展維護市場穩定行動

旭輝 （00884） 表示注意到公司股份以及境內及境外債務證券近期的成交價格下跌及成交量增加，或許歸因於近期分析報告或社交媒體上流傳有關公司境內、境外融資的不公平負面及無依據的陳述或評論。

董事會謹此澄清，該等相關陳述或評論為欠缺嚴謹且嚴重誤導，公司明確保留向對有關陳述或評論的責任方以及惡意轉載、散佈有關陳述或評論的個人、團體或相關組織追究法律責任的一切權利。

公召澄清，於2021年6月30日，公司的合營企業及聯營公司產生的應佔貸款約為251.3億元人民幣。而提供擔保的金額合共約為170.119億元人民幣。土地儲備的總建築面積約為5840萬平方米，其中約56.2%合併於公司的資產負債表。

董事會確認公司營運正常，並繼續照常開展其業務，又具備充足的可動用現金儲備，各金融機構對公司的支持力度不減。同時，公司目前積極開展維護市場穩定以及保護投資者利益的行動，近 期行動包括且不限於積極購回公司的債務證券、提前將債務證券兌付資金存入至指定賬戶、向證券監管機構及中國銀行間交易商協會等相關監管監察機構投訴舉報散佈謠言及惡意做空行為。

旭輝今日開市再彈15%，報3.84元，昨日大升23.3%。

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編輯：姚卓然

港股 旭輝控股集團（00884） 民企內房股 旭輝

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