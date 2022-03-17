【港股市況】恒指高開1343點重上二萬一　ATM升9%至14%、阿里巴巴重上100騰訊重上400（不斷更新）

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【內房危機】旭輝開市再彈15% 公司澄清網上誤導言論、積極開展維護市場穩定行動
港股昨日報復式反彈逾1600點後，大市今早再高開逾1300點。恒生指數高開1343點，報21430點，科指升10.9%，報4705點。阿里巴巴 （09988） 升逾14%重上100元；騰訊 （00700） 升逾9%重上400關；美團 （03690） 升逾14%。
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即市走勢：
【09：33】融創中國 （01918） 早段升逾35%，高見5.6元。
【09：26】【內房危機】旭輝開市再彈15% 公司澄清網上誤導言論、積極開展維護市場穩定行動
【09：23】恒生指數高開1343點，報21430點，科指升10.9%，報4705點。阿里巴巴 （09988） 升逾14%重上100元；騰訊 （00700） 升逾9%重上400關；美團 （03690） 升逾14%。
【09：14】期指高開1077點，報21200點。
【09：03】【蒙牛2319】蒙牛擬以1.2元私有化雅士利 雅士利於今日復牌
【09：01】恒指黑期升約1253點，報21310點；道指期貨升36點，報34100點。
【08：24】【資源股】江西銅：分拆子公司上市已完成前期混改及引進戰略投資者、營運未受「清零」政策影響
【08：19】【美國加息】金管局跟隨美國加息 將基本利率上調至0.75厘
【08：00】【體育用品股】李寧：未在供應商管理體系中發現任何強迫勞動行為
【07：55】【新股IPO】香港首隻SPAC Aquila料將明日上市 公司：獲適度超額認購、投資者總數達99名
【07：45】【業績｜物流】中通快遞去年多賺8.7%、派特息0.25美元 第四季多賺35.3%
【07：45】港股ADR收報21469點，升1381點。滙豐 （00005） ADR折合報51.11元，較港收市價高1.91元或3.9%。騰訊 （00700） ADR折合報413.78元，較港收市價高46.78元或12.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.61元，較港收市價高11.91元或13.1%。
【07：30】美國聯儲局加息0.25厘符市場預期，投資者憧憬俄烏停火談判見曙光，加上中國表明積極推出有利市場穩定的政策，帶動美股反覆上揚，道指收市報34063點，升518點或1.55%；標指報4357點，升95點或2.24%；納指報13436點，漲487點。
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責任編輯：梁浩碩