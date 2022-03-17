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【港股市況】恒指早段升幅收窄至逾700點　ATM升逾3%至8%（不斷更新）

股市 10:39 2022/03/17

分享：

港股市況不斷更新

港股昨日報復式反彈逾1600點後，大市今早再高開逾1300點。恒生指數高開1343點，報21430點，科指升10.9%，報4705點。阿里巴巴 （09988） 升逾14%重上100元；騰訊 （00700） 升逾9%重上400關；美團 （03690） 升逾14%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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即市走勢：

【10：37】滙豐 （00005） 最新升逾2%；渣打 （02888） 升半成。另外，恒生 （00011） 升0.6%；東亞 （00023） 升逾4%；中銀香港 （02388） 升逾2%。

【10：27】大市升幅再擴大至近1000點。

【10：10】【美國加息】經絡：料港首季1個月拆息0.4厘以下　次季挑戰0.8厘以下　短期內供樓實際影響微

【10：10】藥明生物 （02269） 升逾12%，高見55.7元。

【10：02】【內房危機】內房延續反彈　融創一度大彈四成、旭輝龍光時代中國升兩成

【10：00】【阿里巴巴9988】阿里巴巴副總裁庫偉據報出任釘釘COO　負責大客戶戰略、料加快釘釘商業化步伐

【09：55】港股最新升約772點，報20859點，二萬一得而復失；科指升5.6%，報4481點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾8%；騰訊 （00700） 升逾3%。

【09：52】雅士利 （01230） 復牌早段逆市跌6%，低見0.83元。

【09：46】【科指回升】科指繼續回勇再升7%　美團阿里升逾一成、嗶哩嗶哩升兩成

【09：40】聯儲局加息0.25厘，滙豐 （00005） 升逾1%；渣打 （02888） 升4%。

【09：33】大市早段升幅收窄至約930點，報21019點。

【09：33】融創中國 （01918） 早段升逾35%，高見5.6元。

【09：26】【內房危機】旭輝開市再彈15%　公司澄清網上誤導言論、積極開展維護市場穩定行動

【09：23】恒生指數高開1343點，報21430點，科指升10.9%，報4705點。阿里巴巴 （09988） 升逾14%重上100元；騰訊 （00700） 升逾9%重上400關；美團 （03690） 升逾14%。

【09：14】期指高開1077點，報21200點。

【09：03】【蒙牛2319】蒙牛擬以1.2元私有化雅士利　雅士利於今日復牌

【09：01】恒指黑期升約1253點，報21310點；道指期貨升36點，報34100點。

*俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

【08：24】【資源股】江西銅：分拆子公司上市已完成前期混改及引進戰略投資者、營運未受「清零」政策影響

【08：19】【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘

【08：00】【體育用品股】李寧：未在供應商管理體系中發現任何強迫勞動行為

【07：55】【新股IPO】香港首隻SPAC Aquila料將明日上市　公司：獲適度超額認購、投資者總數達99名

【07：45】【業績｜物流】中通快遞去年多賺8.7%、派特息0.25美元　第四季多賺35.3%

【07：45】港股ADR收報21469點，升1381點。滙豐 （00005） ADR折合報51.11元，較港收市價高1.91元或3.9%。騰訊 （00700） ADR折合報413.78元，較港收市價高46.78元或12.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.61元，較港收市價高11.91元或13.1%。

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【07：30】美國聯儲局加息0.25厘符市場預期，投資者憧憬俄烏停火談判見曙光，加上中國表明積極推出有利市場穩定的政策，帶動美股反覆上揚，道指收市報34063點，升518點或1.55%；標指報4357點，升95點或2.24%；納指報13436點，漲487點。

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

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