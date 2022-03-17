  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (四) 15:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指午後反覆升1000點　內房造好、融創升逾五成（不斷更新）

股市 15:12 2022/03/17

分享：

港股市況不斷更新

港股昨日報復式反彈逾1600點後，今早半日再升逾1100點。恒生指數高開1343點，其後升勢回順，升幅一度收窄至逾700點，恒生指數半日升1163點，報21250點，重上二萬一，成交1766億元。科指升7.3%，報4552點。美團 （03690） 升逾11%；阿里巴巴 （09988） 升一成；騰訊 （00700） 升逾5%；融創 （01918） 升逾47%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

    點擊圖片放大
    +9
    +8

財經日誌：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

即市走勢：

【15：12】【大行報告】大摩：大市持續反彈須留意五大指標

【15：01】上證升1.4%；深證升2.4%；創業板指升2.9%。

【14：52】【業績】新秀麗裂口大彈2成　去年轉賺1430萬美元、毛利率升8.5個百分點

【14：49】中海外 （00688） 升逾6%；潤地 （01109） 升逾5%。恒大 （03333） 升17%；碧桂園 （02007） 升逾28%；雅居樂 （03383） 升31%；融創 （01918） 升54%；世茂 （00813） 升逾32%。

【14：31】滙豐 （00005） 升逾3%，曾高見51.6元；渣打 （02888） 升半成。

【14：19】吉利 （00175） 逆市跌逾3%，低見11.16元。

【14：11】舜宇 （02382） 逆市跌逾1%，低見136.8元。

【14：09】港股升勢回順，最新升約1000點。

【14：01】【內房危機】佳兆業飈近4成　傳正與招商蛇口等國企接洽

【13：43】除融創 （01918） 、佳兆業 （01638） 大升外，世茂 （00813） 午後亦升逾三成。

【13：42】融創 （01918） 午後升逾57%，高見6.2元。

【13：34】大市午後曾升1300點，最新升約1165點，科指升7.3%，報4553點。

【13：33】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 午後升11%；騰訊 （00700） 升逾6%。

【13：28】佳兆業 （01638） 午後升逾37%，高見0.8元。

【13：26】【內房危機】富力料無法兌付下月7日到期的「16富力04」　擬尋求展期

【13：25】【美國加息】港銀未跟美國加息　滙豐維持最優惠利率5厘、渣打5.25厘不變

【13：00】港股午後初段升約1230點，報21317點。

【13：00】多隻股份於港股中午時段公布業績及盈喜。

【盈喜盈警】民生教育料去年收入增105%、淨溢利多賺至少3.65倍　受惠轉型互聯網職業教育

【業績｜汽車經銷】中升去年多賺50%　末期息增45%至0.84港元

【業績│電競股】雷蛇Razer去年經調整EBITDA增長115%不派息　料產品及服務需求增長持續放緩

【業績│地產股】嘉里建設去年基礎溢利增48%　末期息0.95元、現價股息率達17.5厘

【12：00】恒生指數半日升1163點，報21250點，重上二萬一，成交1766億元。科指升7.3%，報4552點。美團 （03690） 升逾11%；阿里巴巴 （09988） 升一成；騰訊 （00700） 升逾5%；融創 （01918） 升逾47%。

【11：42】港股中午收市前升約1245點，報21332點；科指升7.5%，報4558點。

【11：34】內地股市半日續升，上證升2.6%；深證升3.7%；創業板指升4.4%。

【11：32】【內房危機】國務院表態後內房股連續兩日狂升　融創升逾5成、恒大升25%

【11：17】恒指升1100點，報21190點，升1103點。

【11：15】融創 （01918） 最新升幅手擴大至50%，高見5.93元。

【11：02】【新股IPO】海螺創業擬以實物分派子公司股份　海螺環保預期3月30日主板上市

【11：00】美團 （03690） 升逾9%，阿里巴巴 （09988） 升逾8%；騰訊 （00700） 升逾5%。

【10：58】恒指反覆升1000點，最新升1046點，報21134點；科指升5.9%，報4495點。

【10：53】【美國加息】金管局余偉文：美國進入加息周期屬市場預期　港元拆息未必即隨美元拆息上調

【10：42】世茂服務 （00873） 升兩成；融創服務 （01516） 升26%；碧桂園服務 （06098） 升24%。

【10：37】滙豐 （00005） 最新升逾2%；渣打 （02888） 升半成。另外，恒生 （00011） 升0.6%；東亞 （00023） 升逾4%；中銀香港 （02388） 升逾2%。

【10：27】大市升幅再擴大至近1000點。

【10：10】【美國加息】經絡：料港首季1個月拆息0.4厘以下　次季挑戰0.8厘以下　短期內供樓實際影響微

【10：10】藥明生物 （02269） 升逾12%，高見55.7元。

【10：02】【內房危機】內房延續反彈　融創一度大彈四成、旭輝龍光時代中國升兩成

【10：00】【阿里巴巴9988】阿里巴巴副總裁庫偉據報出任釘釘COO　負責大客戶戰略、料加快釘釘商業化步伐

【09：55】港股最新升約772點，報20859點，二萬一得而復失；科指升5.6%，報4481點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾8%；騰訊 （00700） 升逾3%。

【09：52】雅士利 （01230） 復牌早段逆市跌6%，低見0.83元。

【09：46】【科指回升】科指繼續回勇再升7%　美團阿里升逾一成、嗶哩嗶哩升兩成

【09：40】聯儲局加息0.25厘，滙豐 （00005） 升逾1%；渣打 （02888） 升4%。

【09：33】大市早段升幅收窄至約930點，報21019點。

【09：33】融創中國 （01918） 早段升逾35%，高見5.6元。

【09：26】【內房危機】旭輝開市再彈15%　公司澄清網上誤導言論、積極開展維護市場穩定行動

【09：23】恒生指數高開1343點，報21430點，科指升10.9%，報4705點。阿里巴巴 （09988） 升逾14%重上100元；騰訊 （00700） 升逾9%重上400關；美團 （03690） 升逾14%。

【09：14】期指高開1077點，報21200點。

【09：03】【蒙牛2319】蒙牛擬以1.2元私有化雅士利　雅士利於今日復牌

【09：01】恒指黑期升約1253點，報21310點；道指期貨升36點，報34100點。

*俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

【08：24】【資源股】江西銅：分拆子公司上市已完成前期混改及引進戰略投資者、營運未受「清零」政策影響

【08：19】【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘

【08：00】【體育用品股】李寧：未在供應商管理體系中發現任何強迫勞動行為

【07：55】【新股IPO】香港首隻SPAC Aquila料將明日上市　公司：獲適度超額認購、投資者總數達99名

【07：45】【業績｜物流】中通快遞去年多賺8.7%、派特息0.25美元　第四季多賺35.3%

【07：45】港股ADR收報21469點，升1381點。滙豐 （00005） ADR折合報51.11元，較港收市價高1.91元或3.9%。騰訊 （00700） ADR折合報413.78元，較港收市價高46.78元或12.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.61元，較港收市價高11.91元或13.1%。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】美國聯儲局加息0.25厘符市場預期，投資者憧憬俄烏停火談判見曙光，加上中國表明積極推出有利市場穩定的政策，帶動美股反覆上揚，道指收市報34063點，升518點或1.55%；標指報4357點，升95點或2.24%；納指報13436點，漲487點。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 港股ADR 期貨 恒生指數 美股

上一篇文章

【內險股】國壽首兩個月保費收入按年減半成、平保微升約1％　一文看清多隻內險股今年保費表現

下一篇文章

【大行報告】大摩：大市持續反彈須留意五大指標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌48點　納指期貨微升5點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌48點　納指期貨微升5點（不斷更新）
【中概股反彈】科指重上4200關、騰訊阿里升兩成、美團京東升三成　國務院：促進平台經濟平穩健康發展
【中概股反彈】科指重上4200關、騰訊阿里升兩成、美團京東升三成　國務院：促進平台經濟平穩健康發展
【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）
【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款