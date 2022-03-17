▲ 【資源股】江西銅：分拆子公司上市已完成前期混改及引進戰略投資者、營運未受「清零」政策影響

江西銅 （00358） 公布近期與市場投資者進行電話交流調研活動，就公司生產經營情況展開交流，公司表示，旗下子公司江西省江銅耶茲銅箔擬分拆上市工作已完成前期混改及戰略投資者的引進工作，目前正有序推進。

公司正在制定擬分拆上市預案，待董事會審議通過並提請公司股東大會審議批准後適時公布。

由於中國實行新冠病毒「清零」政策，公司表示目前生產經營活動尚未受到實質性影響，處於正常有序開展狀態，公司主產品價格處於近年較高位置，未有明顯大幅度波動。

年產5萬噸鋰電銅箔項目已於今年2月份正式開工建設

去年，公司於江西上饒的10萬噸鋰電銅箔項目已完成工商註冊、土地劃轉、建設施工方案制定等前期準備工作。項目一期年產5萬噸鋰電銅箔已於今年2月份正式開工建設。目前鋰電銅箔市場需求旺盛，公司將全力推進項目建設，爭取儘早建成投產。

此外，公司參與的「一 帶 一 路」重點項目哈薩克斯坦巴庫塔鎢礦建設與合作方緊密協作，建設進度正在加快推進；武山銅礦三期井下每日1萬噸擴建工程、銀山礦業每日5,000噸露轉坑項目也正加緊建設。而冶煉產能項目方面，江銅宏源銅業每年10萬噸電解銅已建成投入使用，今年將達到設計產能。

公司早前公布，今年首兩個月營業總收入762億元人民幣左右，按年增長40%左右，淨利潤9.5 億元人民幣左右，按年增長1.5倍左右。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

相關文章:

【資源股】江西銅首兩月盈利增1.5倍 收入升四成

【資源股】江西銅計劃分拆子公司上市 江銅銅箔供貨予電動車

【業績│資源股】洛陽鉬業去年多賺近1.2倍、收入增近54%齊創新高

編輯:姚卓然