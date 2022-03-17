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【體育用品股】李寧：未在供應商管理體系中發現任何強迫勞動行為

股市 08:00 2022/03/17

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【體育用品股】李寧：未在供應商管理體系中發現任何強迫勞動行為

李寧 （02331） 發澄清公告。李寧表示關注到美國海關和邊境保護局在一份聲明中表示將以集團供應商的勞動課題為由限制本集團製造的商品進口美國，及海外有些有關於集團供應商的猜測，李寧指上述聲明及猜測含有對集團運營的不實、具有誤導性的指控，而且沒有披露消息的來源及可靠性，因此，董事會不會對每一項猜測或指控作出回應。

李寧被指使用北韓勞工　商品在美國遭扣留，詳情請看【下一頁】

李寧表示，作為專業體育品牌公司，集團具備完善的公司治理體系，嚴格遵守中國法律法規及合規政策並堅守道德準則，積極以自身行動承擔起環境、社會及公司治理協同發展的責任。同時也把共同堅守社會責任及社會道德作為與商業夥伴建立合作業務的基本原則，帶動合作夥伴共同成長。

在環境、社會及公司治理（ESG）管理方面，集團除遵守中國相關法律法規，同時還嚴格遵守聯交所在ESG方面的指引，不斷完善ESG管理標準，嚴格進行合規及風險管理。

在供應商管理方面，集團制定了政策制度，其中有明確的供應商行為準則及零容忍項目規定要求，並對所有的供應商一視同仁。

在用工方面，集團嚴格禁止供應商使用並反對任何形式的強迫勞動，始終尊重人權和勞工合法權利，並以此作為與所有供應商夥伴合作的基本原則之一。

截至目前，在執行與審查過程中，集團未在供應商管理體系中發現任何強迫勞動的行為。未來將一如既往地遵守中國相關法律法規，履行企業公民義務，持續推行供應商社會責任管理制度，與合作夥伴共同構建可持續發展的價值鏈生態系統。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

 

【體育用品股】李寧安踏齊插近一成　摩通：投資者短期憂慮次季受高基數影響（附目標價）

【體育用品股】李寧七連跌今再挫10%　遭挪威財富基金剔出投資、因涉助長侵犯新疆人權

責任編輯：梁浩碩

港股 李寧（02331）

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