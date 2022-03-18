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【新股IPO】香港首家SPAC Aquila掛牌、每手入場105萬元　暫錄3宗成交

新股IPO 15:27 2022/03/18

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【新股IPO】香港首家SPAC Aquila掛牌、每手入場105萬元　暫未見成交

香港首隻SPAC Aquila （07836） 、其權證 （04836） 周五（18日）正式上市。Aquila發行價10元，每手交易單位為105,000股A類股份，初始入場價105萬元，遠高於一般新股發行。香港目前只限專業投資者參與SPAC股份買賣下，半日只錄一宗成交，涉932萬股，成交價為8.88元。

至下午3時30分，Aquila 即市錄3宗成交，成交額1752萬元，總成交股數1995萬股，相當於19手，最新報9.68元，跌3.2%。

據市場消息指，Aquila在上市首日已經開始啟動De-SPAC（業務兼併）工作。

Aquila是次發售約10億股A類股份及5003萬份上市權證，從發售A類股份及上市權證所得款項總額約為10億元。公司指，根據發售初步提呈發售的發售證券獲適度超額認購，發售的投資者總數達99名，其中40名機構專業投資者將分別持有A類股份及上市權證的75.03%。

香港首家SPAC只限專業投資者買賣、首日僅28家券商參與，可見【下一頁】

Aquila 由招銀國際資產管理、蔣榕烽、凌堯、樂迪及吳騫任發起人﹐De-SPAC併購目標方面，公司會以亞洲特別是中國的綠色能源、生命科學及先進科技與製造企業，為潛在收購目標。

香港SPAC機制要求公司上市段24個月內公布SPAC收購目標，並在36個月內完成併購。完成併購後，公司將如一般股份買賣，零售、專業投資者都可以參與。

港交所行政總裁歐冠昇稱，引入SPAC上市機制是交易所重要市場發展工作。新機制為發行人開闢了上市的新途徑，也令香港市場的上市產品種類更豐富多元，樂見首家SPAC – Aquila成功上市，希望未來幾個月會陸續見到更多SPAC發起人將他們的公司在香港上市。

截至3月17日，香港交易所已收到10家SPAC的上市申請。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：姚卓然

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港股 AQUILA ACQ－Z（07836） 特殊目的收購公司（SPAC） IPO 香港

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