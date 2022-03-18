▲ 【新股IPO】香港首家SPAC Aquila掛牌、每手入場105萬元 暫未見成交

香港首隻SPAC Aquila （07836） 、其權證 （04836） 周五（18日）正式上市。香港目前只限專業投資者參與SPAC股份買賣下，Aquila首半小時未見成交，續報10元。值得注意是，Aquila每手交易單位為105,000股A類股份，初始入場價105萬元，遠高於一般新股發行。

Aquila是次發售約10億股A類股份及5003萬份上市權證，從發售A類股份及上市權證所得款項總額約為10億元。公司指，根據發售初步提呈發售的發售證券獲適度超額認購，發售的投資者總數達99名，其中40名機構專業投資者將分別持有A類股份及上市權證的75.03%。

Aquila 由招銀國際資產管理、蔣榕烽、凌堯、樂迪及吳騫任發起人﹐De-SPAC併購目標方面，公司會以亞洲特別是中國的綠色能源、生命科學及先進科技與製造企業，為潛在收購目標。

香港SPAC機制要求公司上市段24個月內公布SPAC收購目標，並在36個月內完成併購。完成併購後，公司將如一般股份買賣，零售、專業投資者都可以參與。

港交所行政總裁歐冠昇稱，引入SPAC上市機制是交易所重要市場發展工作。新機制為發行人開闢了上市的新途徑，也令香港市場的上市產品種類更豐富多元，樂見首家SPAC – Aquila成功上市，希望未來幾個月會陸續見到更多SPAC發起人將他們的公司在香港上市。

截至3月17日，香港交易所已收到10家SPAC的上市申請。

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編輯：姚卓然