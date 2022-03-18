  • 28°C
香港時間 : 2022318日 (五) 15:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】香港首家SPAC Aquila掛牌、每手入場105萬元　據報公司已啟動de-SPAC工作

新股IPO 15:27 2022/03/18

分享：

【新股IPO】香港首家SPAC Aquila掛牌、每手入場105萬元　暫未見成交

香港首隻SPAC Aquila （07836） 、其權證 （04836） 周五（18日）正式上市。據市場消息指，Aquila在上市首日已經開始啟動de-SPAC（業務兼併）工作。

Aquila每手交易單位為105,000股A類股份，初始入場價105萬元，遠高於一般新股發行。香港目前只限專業投資者參與SPAC股份買賣下，Aquila最新報9.68元，跌3.2%，目前錄得199.5萬股，即19手成交，成交額暫錄1752.03萬元。

Aquila是次發售約10億股A類股份及5003萬份上市權證，從發售A類股份及上市權證所得款項總額約為10億元。公司指，根據發售初步提呈發售的發售證券獲適度超額認購，發售的投資者總數達99名，其中40名機構專業投資者將分別持有A類股份及上市權證的75.03%。

香港首家SPAC只限專業投資者買賣、首日僅28家券商參與，可見【下一頁】

Aquila 由招銀國際資產管理、蔣榕烽、凌堯、樂迪及吳騫任發起人﹐De-SPAC併購目標方面，公司會以亞洲特別是中國的綠色能源、生命科學及先進科技與製造企業，為潛在收購目標。

香港SPAC機制要求公司上市段24個月內公布SPAC收購目標，並在36個月內完成併購。完成併購後，公司將如一般股份買賣，零售、專業投資者都可以參與。

港交所行政總裁歐冠昇稱，引入SPAC上市機制是交易所重要市場發展工作。新機制為發行人開闢了上市的新途徑，也令香港市場的上市產品種類更豐富多元，樂見首家SPAC – Aquila成功上市，希望未來幾個月會陸續見到更多SPAC發起人將他們的公司在香港上市。

截至3月17日，香港交易所已收到10家SPAC的上市申請。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

相關文章：

【新股IPO】香港首隻SPAC Aquila預計3月18日登陸港股　較原計劃有所提早

【新股IPO】香港首隻SPAC Aquila首日配售已獲足額認購　擬集資10億、3月22掛牌

【SPAC】A SPAC遞港上市申請　裕承科金為發起人之一、鄭志剛間接持股75%

編輯：姚卓然

開啟hket App，閱讀全文
港股 AQUILA ACQ－Z（07836） 特殊目的收購公司（SPAC） IPO 香港

上一篇文章

【港股市況】恒指尾市再轉跌約140點　午後曾倒升近150點（不斷更新）

下一篇文章

【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【內房危機】國務院表態＋房產稅不擴大　融創升近6成、恒大升20%
【內房危機】國務院表態＋房產稅不擴大　融創升近6成、恒大升20%
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
【保就業2022】林鄭：再推保就業　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等不可申請
【保就業2022】林鄭：再推保就業　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等不可申請
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【美股期貨】中美領袖對話前　美股「四巫日」道指期貨跌205點、納指期貨跌0.9%（不斷更新）
【美股期貨】中美領袖對話前　美股「四巫日」道指期貨跌205點、納指期貨跌0.9%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款