蒙牛或向雅士利 提出私有化計劃

蒙牛乳業(02319)及旗下從事奶粉業務的雅士利(01230)聯合公布，雅士利獲其控股股東蒙牛告知，蒙牛正就其於雅士利的股權及若干其他業務權益進行討論，此舉或會導致多項潛在交易，有關架構及詳情尚有待落實，但或會包括蒙牛或透過其聯屬公司，向雅士利提出潛在附前提條件私有化要約。

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一旦進行潛在交易，潛在要約將涉及註銷價每股雅士利股份1.2元，並須待前提條件及條件達成方可作實，而其他潛在交易亦須受限於一系列條件達成後，方告完成。

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另外，蒙牛日前以1.87億元人民幣，向現代牧業(01117)出售從事畜牧業電子商務平台的內蒙古愛養牛科技48%股權，持股量降至25%。蒙牛指，料交易錄收益約4,700萬元人民幣，該商業協同效益有望透過集中採購以提高其所採購優質原奶的牧場效率，出售所得款項擬用作營運資金及一般公司用途。

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