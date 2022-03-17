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【新股IPO】百麗退市近5年再度回歸　遞交在港上市申請、擬集資78億

新股IPO 15:48 2022/03/17

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百麗退市近5年再度回歸　遞交在港上市申請

於2017年從港股市場私有化的百麗時尚集團（前身為百麗國際）再度回歸，百麗時尚集團向聯交所遞交上市申請。據外電報道指，百麗計畫透過上市集資10億美元（折合約78億港元），美銀證券以及摩根士丹利為聯席保薦人。

2017年以531億港元私有化退市 2019年分拆滔博上市

百麗國際在2007年上市，當時市值約510億港元，其後因財務狀況持續衰退，最終由高瓴資本、智者創業等投資方組成的財團，以531億港元私有化。

兩年後，百麗分拆旗下運動業務滔博 （06110） 在港上市，上市首日收市的港股市值已經超過570億元。滔博今日收報6.34元，升15.7%，總市值達393億元。

對上兩財年合共派息逾112億人幣 絕大部分用於私有化產生的債務

根據申請文件顯示，百麗時尚集團在截至2020年2月29日及2021年2月28日止的年度，分別向當時股東百麗國際宣派70億元及42.28億元人民幣的股息，絕大部分用於償還2017年私有化產生的債務。

百麗國際的實際持用人為智者創業及Hillhouse HHBH，兩者分別持有46.36%及44.48%的權益。

公司指，未來在考慮財務狀況及發展需要等因素限制下，預計可能不時支付的股息，約為股東應佔年度淨利潤的50%。

上一財年首三季純利增15.9%至23億

百麗時尚集團截至11月30日止的九個月收入合共達176.27億元人民幣，按年增長11%；股東應佔利潤為23.07億元人民幣，按年增長15.9%

據諮詢機構數據顯示，以2020年零售額計算，百麗以11.2%的市場份額，位居中國時尚鞋履市場第一。

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