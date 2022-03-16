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【美國加息】儲局加息4大要點

股市 23:47 2022/03/16

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【美國加息】儲局加息4大要點

美國聯儲局加息1/4厘，已獲得市場充份預期，由於美國通脹處40年最高水平，勞動市場人手短缺，市場預期自2018年以來，首次啟動加息周期。美國10年期債息正反映儲局加息變化，最新升穿2.1厘，日內高見2.199厘。

聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果，儲局主席鮑威爾將主持記者會。

美國加息有四大注點：

（1）美國加息多少次？

去年12月，儲局預期今年將加息3次，2023年加息3次，2024年加息兩次。8次加息後，美國聯邦基金利率將增至2.1厘。

市場方面，不乏專家預期加息7次。

根據最新俄羅斯及烏克蘭的局勢，令市場預期轉為謹慎行事。

如果儲局暗示升到2.5厘的限制性區域，則代表儲局鷹派立場，市場並不預期會踏入限制性區域，但仍有經濟學家預期要加息到3厘，才能遏止通脹。

（2）鮑威爾將如何評價俄烏戰爭的影響？

鮑威爾曾表示，戰爭給美國經濟前景帶來了風險，但沒有提供太多細節。如果鮑威爾淡化戰爭影響，反映儲局偏鷹派。

（3）怎樣看通脹？

儲局官員普遍認為，通脹會於年中回落。使加息無必要太急進。

（4）點睇縮表？

環球疫情大流行，美聯儲的資產負債表翻了一番，達到近 9 萬億美元。縮表收緊流動性的力度更大，變成直接抽走資金，市場一般預期年中啟動。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

【美國加息】美長短債息見約兩年半高位　反映投資者憂慮通脹多於俄烏戰爭

【美國加息】中金：美國下月通脹增速或「破8」　聯儲局可能提前縮表

記者：譚志偉

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