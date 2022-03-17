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【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點

股市 06:09 2022/03/17

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美國聯儲局結束一連兩天的議息會議，宣布加息25點子至0.25厘至0.5厘區間，為2018年12月以來首次加息，符合市場預期。美國兩年期債息升至1.946厘，為2019年7月以來最高。

根據儲局16位官員預測顯示，預計2022年底，聯邦基金利率中值達到1.9厘，即今年餘下的6次會議均會加息，2023年底將達到2.8厘，並在2024年保持穩定2.8厘。

美國加息有四大關注點：

（1）美國加息多少次？

暗示年內進行6次同等幅度的加息，儲局點陣圖中，聯邦基金利率預測中值於今年底到達1.9厘，2023年底的中值為2.8厘，2024年底的中值為2.8厘，長遠為2.4厘。

（2）鮑威爾將如何評價俄烏戰爭的影響？

對經濟影響高度不確定，短期內，相關事件可能會對通脹造成額外的上行壓力，並對經濟活動造成壓力

（3）怎樣看通脹？

大幅上調通脹預期，點陣圖中，預期今年PCE通脹中值4.3%，2023年回落至2.7%，2024年2.3%，長遠2%。

鮑威爾指，委員會決心採取必要措施恢復價格穩定，由於美國經濟非常強勁，有空間應對收緊貨幣政策，通脹仍然居高不下，反映與大流行、能源價格上漲，以及更廣泛供需失衡導至價格壓力

（4）點睇縮表？

環球疫情大流行，美聯儲的資產負債表翻了一番，達到近 9 萬億美元。

鮑威爾表示，最快5月開始縮表，減持美國國債、機構債務和按揭抵押證券，縮減的速度比上次的每月500億美元更快。

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記者：譚志偉

港股 美股 經濟 美國聯儲局

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