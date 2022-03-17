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日本福島7.4級地震 岸田文雄警告或有強餘震（第二版）

環球社會熱點 11:13 2022/03/17

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日本氣象廳指，當地時間周三（16日）晚上11時36分，福島縣近海發生黎克特制7.4級地震，震源深度57公里，最高震度達第2嚴重的「6強」級別。首相岸田文雄周四（17日）表示，地震造成4人死亡，未來數日或再次發生強烈餘震。

日本補貼經濟困難留學生 每人派逾6700元 【下一頁】

（第二版更新地震破壞及死傷人數）

日本氣象廳周四將地震級別由黎克特制7.3級修改為7.4級，震源深度57公里。當局曾向宮城縣及福島縣發佈海嘯預警，估計會捲起達1米高海嘯，其後已解除預警。

首相岸田文雄周四表示，地震造成4人死亡，將高度警惕未來2至3天內可能再次發生強烈餘震。消防及災害管理局亦指，最少有94人受傷，當中4人重傷。

東京電力公司表示，有逾200萬戶家庭停電，直至周四凌晨只有東京都完全恢復供電。

此外，連接東北部地區的交通設施仍然中斷，新幹線列車服務無限期暫停，至少1條通往福島等地區的主要高速公路關閉，進行安全檢查。

日本311地震11周年 3.8萬人仍流離失所 【下一頁】

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JR東日本表示，東北新幹線行駛福島至白石藏王站的列車出軌，未有乘客受傷。受地震影響，東京電力公司福島第一核電站2號機組乏燃料池一度停止冷卻，5號機組的渦輪機廠房曾啟動火災警報器，但暫未有異常。

日本其他地區都錄得震動，其中東京最大震感達4級，震動持續逾1分鐘。海嘯於當日11時50分抵達宮城縣，午夜12時將到達福島縣。

當地媒體報導指，大分、宮崎等各縣最少10多人在地震中受傷，水管破裂、多條道路被淹浸。NHK亦報導稱，福島曾發生餘震，地震烈度很高，震動時間約數十秒。

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責任編輯：郭麗明

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