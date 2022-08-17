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【新股IPO】叮噹健康計劃本周評估投資者需求　市傳集資額大削至不足1億美元

新股IPO 11:41 2022/08/17

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叮噹健康計劃本周評估投資者需求　市傳集資額大削至不足1億美元

叮噹健康科技今年3月再度遞交在港上市申請，據外電報道指，叮噹生物正計劃最快在本周評估投資者的需求，目前是在本月底前開始建簿，中金及招銀國際為聯席保薦人。

據彭博最新報道指，公司計劃透過是次上市集資不多於1億美元（折合約7.8億港元），惟去年曾有消息指，公司計畫集資10億美元（折合約78億港元）。

叮噹健康科技的業務主要覆蓋即時藥品零售及醫療諮詢，若以2020年收入計算，公司在中國數字零售藥房行業的市場份額為1.0%，排名第三；即時到家數字藥房行業市場份額為8.5%，排名第一。

公司去年全年收入接近36.79億元（人民幣，下同）按年增長65.1%；全年虧損約15.99億元，按年擴大73.9%；經調整淨虧損為3.3億元，按年擴大1.2倍；毛利率達31.6%，按年下跌2.8個百分點。

截至最後實際可行日期，公司擁有348個智慧藥房，185家分銷商，團隊包括18名全職醫生及73名兼職醫生，而通過第三方醫療機構合作的外部醫生超過800名，藥師427名。

另外，叮噹健康科技指，公司暫時沒有因《網絡安全審查辦法》及《網絡數據安全管理條例（徵求意見稿）》等文件，而收到任何詢問、通知、警告或制裁，因此截至目前，當前適用的中國網絡安全法律不會對其產生任何重大不利影響。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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【新股IPO】陸金所據報計劃最快下半年在港上市　陸金所：香港上市暫無明確時間表（第二版）

記者：梁安琪

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