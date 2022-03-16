【新股IPO】叮噹健康科技再度遞表申請上市　早前傳集資78億

▲ 叮噹健康科技再度遞表申請上市

叮噹健康科技再遞交在港上市申請，去年曾有消息指公司計畫集資10億美元（折合約78億港元），中金及招銀國際為聯席保薦人。

叮噹健康科技的業務主要覆蓋即時藥品零售及醫療諮詢，若以2020年收入計算，公司在中國數字零售藥房行業的市場份額為1.0%，排名第三；即時到家數字藥房行業市場份額為8.5%，排名第一。

公司去年全年收入接近36.79億元（人民幣，下同）按年增長65.1%；全年虧損約15.99億元，按年擴大73.9%；經調整淨虧損為3.3億元，按年擴大1.2倍；毛利率達31.6%，按年下跌2.8個百分點。

截至最後實際可行日期，公司擁有348個智慧藥房，185家分銷商，團隊包括18名全職醫生及73名兼職醫生，而通過第三方醫療機構合作的外部醫生超過800名，藥師427名。

另外，叮噹健康科技指，公司暫時沒有因《網絡安全審查辦法》及《網絡數據安全管理條例（徵求意見稿）》等文件，而收到任何詢問、通知、警告或制裁，因此截至目前，當前適用的中國網絡安全法律不會對其產生任何重大不利影響。

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