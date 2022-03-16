【業績｜醫美股】復銳醫療科技去年多賺約1.3倍　末期息15.7仙

復銳醫療科技 （01696） 去年純利3124.5億美元，按年多約1.3倍，派末期息每股0.157港元。公司截至去年底止年度的收益為2.94億美元，按年增81.6%。年內溢利為3250萬美元，按年增121.5%。經營活動所得現金流量淨額為3240萬美元，按年增25.8%。

全部地區（主要在北美及亞太區）收益均錄得大幅增長。截至去年底止年度的北美洲所得收益為1.12億美元，按年增105.8%。亞太區所得收益為8520萬美元，按年增95.3%。

公司指，去年收益增加，主要歸因於疫情在去年的不利影響相較前年減退。去年的毛利率為56.7%，較前年的55.7%增加1個百分點，主要由於去年收益相較於間接成本的比例上升。

今年上半年收益料按年增逾3成

展望今年，基於公司的產品需求增加及截至去年底的待完成訂單，公司預期今年上半年錄得的收益將較去年同期錄得的收益增長逾35%。公司今年計劃包括：在亞太區及歐洲增設新直營業務；將研發工作集中於提前抗衰老、再生醫學及綜合技術方面的高級下一代設備平台等。

復銳醫療科技收報6.08港元，升19.7%。

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