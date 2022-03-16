【中概股反彈】投行解讀中央撐市　恒指未來12個月回報或達24%至54%？

中央撐市，國務院金融穩定發展委員會最新召開專題會議，指出中美監管保持溝通、支持企業境外上市，積極出台對市場有利的政策。市場極度超賣後，出現報復式反彈，投行又如何解讀重磅政策指導？

高盛發表報告，指聲明主要為了引導市場預期，發出了高層決策者意識到市場擔憂，及政策立場將保持寬鬆的信號，可能有助緩解投資者憂慮。該行指，國務院未宣布具體政策措施，因委員會通常只發出廣泛的政策指導，而不是宣布具體措施。由於過去兩周新冠疫情迅速惡化，房地產指標仍然疲軟，認為近期將需要採取具體的政策寬鬆措施來支持整體經濟增長。

大摩：股市還有漫長道路

大摩表示，金穩委的發聲提及了市場最為關切的問題，這是積極的跡象。大摩中國股票策略師王瀅對媒體表示，恒指已大幅反彈至該行悲觀情景下19500點的上方，雖然仍將是一條漫長的道路，但路徑已經比以往更為清晰。

花旗分析師今早表示，目前市場極度超賣，可能呈現出戰術性機會。目前，恒生指數現金和短期投資的金額高達市值的1.6倍，創歷史新高。根據歷史數據，當這一指標在2009年、2012年和2020年達到1.2倍以上時，未來恒指12個月的回報率高達24至54%。

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