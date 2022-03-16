  • 22°C
香港時間 : 2022317日 (四) 00:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中概股反彈】投行解讀中央撐市　恒指未來12個月回報或達24%至54%？

股市 23:04 2022/03/16

分享：

中央撐市，國務院金融穩定發展委員會最新召開專題會議，指出中美監管保持溝通、支持企業境外上市，積極出台對市場有利的政策。市場極度超賣後，出現報復式反彈，投行又如何解讀重磅政策指導？

國務院：積極出台對市場有利的政策（附會議重點），【下一頁】

高盛發表報告，指聲明主要為了引導市場預期，發出了高層決策者意識到市場擔憂，及政策立場將保持寬鬆的信號，可能有助緩解投資者憂慮。該行指，國務院未宣布具體政策措施，因委員會通常只發出廣泛的政策指導，而不是宣布具體措施。由於過去兩周新冠疫情迅速惡化，房地產指標仍然疲軟，認為近期將需要採取具體的政策寬鬆措施來支持整體經濟增長。

大摩：股市還有漫長道路

大摩表示，金穩委的發聲提及了市場最為關切的問題，這是積極的跡象。大摩中國股票策略師王瀅對媒體表示，恒指已大幅反彈至該行悲觀情景下19500點的上方，雖然仍將是一條漫長的道路，但路徑已經比以往更為清晰。

花旗分析師今早表示，目前市場極度超賣，可能呈現出戰術性機會。目前，恒生指數現金和短期投資的金額高達市值的1.6倍，創歷史新高。根據歷史數據，當這一指標在2009年、2012年和2020年達到1.2倍以上時，未來恒指12個月的回報率高達24至54%。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

相關文章：【中概股反彈】中證監：按國務院金融委部署要求　全力維護資本市場平穩運行

【中概股反彈】因應中國科技股暴跌　傳部分私銀近日向客戶追加保證金

股票 經濟 中國概念股 國務院金融穩定發展委員會

上一篇文章

【新股IPO】叮噹健康科技再度遞表申請上市　早前傳集資78億

下一篇文章

【港股ADR+夜期】夜期急升652點　京東美股高港股近7%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期升547點　阿里巴巴美股高港股5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升547點　阿里巴巴美股高港股5%（不斷更新）
【盲盒監管】遭消費者協會點名批評　泡泡瑪特：已暫停食品行業合作的定製盲盒業務、股價跌3%
【盲盒監管】遭消費者協會點名批評　泡泡瑪特：已暫停食品行業合作的定製盲盒業務、股價跌3%
【美股市況】俄烏停戰呼聲增加+觀望議息　道指升逾400點　納指大漲2.7%（不斷更新）
【美股市況】俄烏停戰呼聲增加+觀望議息　道指升逾400點　納指大漲2.7%（不斷更新）
【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元、41家投行首家看淡　阿里再插12%、ADR逼上市價
【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元、41家投行首家看淡　阿里再插12%、ADR逼上市價
【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）
【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市　積極出台對市場有利的政策（附會議重點）
【港股ADR+夜期】夜期急升652點　京東美股高港股近7%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期急升652點　京東美股高港股近7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款