  • 22°C
香港時間 : 2022317日 (四) 00:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為新品】華為手機添新成員P50E　最平$5,036有交易

科技 23:19 2022/03/16

分享：

華為今（16日）舉行春季發佈會，宣布講為P50系列添加新成員P50E。（官方截圖）

華為近年積極發展手機市場，去年推出的新手機系列P50也在市場上得到很大回響。華為今（16日）舉行春季發佈會，宣布講為P50系列添加新成員P50E。與此同時，華為也在會上宣布，P50 Pro將推出三款新顏色。

【三星新品】三星Galaxy Book2系列　4月香港上市　最平4,580元入手

如外界所料，P50E與P50系列所有手機一樣，僅支援4G網絡。而這次登場的P50E，改用了 Snapdragon 778G 4G芯片，攝影功能也升級，分別搭載1,200萬像素潛望式長焦攝像鏡頭、1,300萬象素超廣角攝像鏡頭和80倍變焦範圍等攝影功能。

另外，華為消費者業務行政總裁兼常務董事余承東也表示，P50E的外型設計其實與P50 Pro十分相似，惟P50E的邊框設計並非採取微曲設計，取而代之的是平滑的邊框。至於其他設計，P50E的屏幕大小為6.5吋，機身寛73.8毫米，較P50 Pro寛1毫米，但卻比P50 Pro輕了14克，重約181克。

P50E將有4款顏色選擇，分別為：白、黑、金和藍。售價方面，8+128GB型號售價為4,088人民幣（約5,036港元）；8+256GB型號則售4,488人民幣（約5,529港元），今（16日）起於內地市場率先預售，24日起正式開售。至於香港的上市時間以及價錢，則仍需等待官方公布。

    點擊圖片放大

P50 Pro添3款新色

此外，華為亦在會上帶來三款新顏色的P50 Pro，分別為白、橙和藍。當中白和橙色版本新手機，更採用納米微晶玻璃。據稱，新材質可阻隔手機跌落時產生的裂紋擴散，抗跌落能力提升至5倍。

    點擊圖片放大

【小米新機】小米12系列登陸香港　售4,399元起月底開售（多圖）

【蘋果開箱】搶先試玩新色iPad Air　升級M1芯片成平價iPad Pro？

記者：文睿

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭】亞馬遜宣布制裁加辣　AWS停收俄羅斯與白俄羅斯新客戶
2022/03/10
【烏克蘭】亞馬遜宣布制裁加辣　AWS停收俄羅斯與白俄羅斯新客戶
【交友App】Tinder防「詐騙王」　向用家提供犯罪背景調查
2022/03/10
【交友App】Tinder防「詐騙王」　向用家提供犯罪背景調查
【Meta】Facebook涉大規模洩漏用戶數據　歐盟判罰款1.46億元
2022/03/16
【Meta】Facebook涉大規模洩漏用戶數據　歐盟判罰款1.46億元
【華為新品】華為春季發布會揭幕　聚焦智能家居推新方案
2022/03/16
【華為新品】華為春季發布會揭幕　聚焦智能家居推新方案

你可能感興趣

【烏克蘭】亞馬遜宣布制裁加辣　AWS停收俄羅斯與白俄羅斯新客戶
09:30 2022/03/10
【烏克蘭】亞馬遜宣布制裁加辣　AWS停收俄羅斯與白俄羅斯新客戶
【交友App】Tinder防「詐騙王」　向用家提供犯罪背景調查
18:00 2022/03/10
【交友App】Tinder防「詐騙王」　向用家提供犯罪背景調查
【Meta】Facebook涉大規模洩漏用戶數據　歐盟判罰款1.46億元
16:01 2022/03/16
【Meta】Facebook涉大規模洩漏用戶數據　歐盟判罰款1.46億元
網絡通訊 創新科技及應用 4G 軟件 硬件 鏡頭 產品 IT技術 科技軟件 科技硬件

下一篇文章

【華為新品】華為春季發布會揭幕　聚焦智能家居推新方案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【元宇宙】亞馬遜推元宇宙遊戲　助用戶掌握雲端運算技巧
【元宇宙】亞馬遜推元宇宙遊戲　助用戶掌握雲端運算技巧
【IT狗】IT部門辭職率稱冠　僅29%員工願意留任
【IT狗】IT部門辭職率稱冠　僅29%員工願意留任
【蘋果FaceID】iOS 15.4終推出　「戴口罩解鎖」功能僅8款iPhone可使用
【蘋果FaceID】iOS 15.4終推出　「戴口罩解鎖」功能僅8款iPhone可使用
【機迷熱話】PS「State of Play」周五舉行　將公布哈利波特遊戲消息
【機迷熱話】PS「State of Play」周五舉行　將公布哈利波特遊戲消息
【NFT】Meta擴展元宇宙計畫？　朱克伯格：NFT將於短期內登陸Instagram
【NFT】Meta擴展元宇宙計畫？　朱克伯格：NFT將於短期內登陸Instagram
【網絡戰爭】德國警告移除Kaspersky防毒軟件　俄羅斯政府威脅用作黑客攻擊
【網絡戰爭】德國警告移除Kaspersky防毒軟件　俄羅斯政府威脅用作黑客攻擊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款