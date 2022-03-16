【華為新品】華為手機添新成員P50E　最平$5,036有交易

▲ 華為今（16日）舉行春季發佈會，宣布講為P50系列添加新成員P50E。（官方截圖）

華為近年積極發展手機市場，去年推出的新手機系列P50也在市場上得到很大回響。華為今（16日）舉行春季發佈會，宣布講為P50系列添加新成員P50E。與此同時，華為也在會上宣布，P50 Pro將推出三款新顏色。

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如外界所料，P50E與P50系列所有手機一樣，僅支援4G網絡。而這次登場的P50E，改用了 Snapdragon 778G 4G芯片，攝影功能也升級，分別搭載1,200萬像素潛望式長焦攝像鏡頭、1,300萬象素超廣角攝像鏡頭和80倍變焦範圍等攝影功能。

另外，華為消費者業務行政總裁兼常務董事余承東也表示，P50E的外型設計其實與P50 Pro十分相似，惟P50E的邊框設計並非採取微曲設計，取而代之的是平滑的邊框。至於其他設計，P50E的屏幕大小為6.5吋，機身寛73.8毫米，較P50 Pro寛1毫米，但卻比P50 Pro輕了14克，重約181克。

P50E將有4款顏色選擇，分別為：白、黑、金和藍。售價方面，8+128GB型號售價為4,088人民幣（約5,036港元）；8+256GB型號則售4,488人民幣（約5,529港元），今（16日）起於內地市場率先預售，24日起正式開售。至於香港的上市時間以及價錢，則仍需等待官方公布。

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P50 Pro添3款新色

此外，華為亦在會上帶來三款新顏色的P50 Pro，分別為白、橙和藍。當中白和橙色版本新手機，更採用納米微晶玻璃。據稱，新材質可阻隔手機跌落時產生的裂紋擴散，抗跌落能力提升至5倍。

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記者：文睿

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