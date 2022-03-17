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【開市9點半】中央撐市夜期再彈1000點　聯儲局落實加息25點子

股市 06:45 2022/03/17

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中央撐市，夜期再彈1000點。高盛解讀國務院聲明，指主要是為了引導市場預期，高層決策者意識到市場擔憂，及政策立場將保持寬鬆，可能有助緩解投資者憂慮。花旗引述數據，恒生指數現金和短期投資的金額高達市值的1.6倍，創歷史新高，當這一指標在2009年、2012年和2020年達到1.2倍以上時，未來恒指12個月的回報率高達24至54%。另外，美國聯儲局結束一連兩天的議息會議，宣布加息0.25厘，符市場預期，逾3年來首次

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欄名 : 開市9點半

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