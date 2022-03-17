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【日本地震】日本福島縣海岸發生7.3級地震 氣象廳發出海嘯預警

理財智慧 00:29 2022/03/17

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根據日本放送協會報道，日本氣象廳已向福島縣和宮城縣東北部發布海嘯預警。日本時間本周三（16日）晚上11點36分，福島縣海岸發生7.3級地震，震源深度估計為60公里。日本氣象局官員呼籲受影響地區的人們遠離海岸。首相岸田文雄亦在個人推特發文呼籲：請大家優先保護生命，並通過電視、廣播和互聯網收集防災訊息。

【青姐話】周圍都阿信   風險在誠信   揸住隻騰訊   隊到你唔信

此外，東京電力公司官員表​​示，截至周四凌晨12點30分，福島第一核電站和第二核電站沒有出現異常情況。當局尚未報告東京北部茨城縣的核相關設施有任何異常情況。東京電力公司亦表示，宮城縣女川核電站目前未發現異常情況。東京電力公司表示，其服務區域內9個縣超過209萬戶家庭沒有電力供應。

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責任編輯：嚴浩文

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