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【疫情衝擊】連鎖健身中心Fitness First今起停運 苦主合約餘額可轉到PURE Fitness

理財智慧 23:15 2022/03/16

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第五波疫情重創本地健身行業，本周初傳出結業消息的連鎖健身中心Fitness First，負責營運的EVOLUTION WELLNESS（香港）有限公司，今天正式宣布停止營運，並於同日開始清盤程序。

【青姐話】周圍都阿信   風險在誠信   揸住隻騰訊   隊到你唔信

Fitness First於其官網透露：「漫長的挑戰，使我們的健身中心無法如常運作，就是讓我們走到結局的原因，實屬不得已。過去數月，管理團隊與我們的母公司和股東們，一直並肩探索並嘗試所有可行途徑以維持業務，惟最終未能成功將結局扭轉。」

【延伸閱讀】【疫情衝擊】再有連鎖健身中心不敵疫情 內部消息傳Fitness First明起全線結業

該公司的前任常務董事Jason Washbourne，同日向Fitness First會員發出電郵，表示為讓會員能能毫無間斷地向自己的健身目標進發，已與PURE Fitness籌組安排。截至今天（16日）已簽訂有效服務計劃合約的Fitness First持卡人，將於未來5個工作天內收到Fitness First的電郵，當中將詳列會員在Fitness First所簽合約的餘額，好讓會員於PURE Fitness簽訂服務計劃時使用。

此外，PURE Fitness將為Fitness First持卡人提供特設優惠，限時免費升級通行香港所有PURE Fitness中心，以及提供Pro PT迎新服務和PURECAST網上課程無限通行。會員填寫個人資料後，PURE Fitness的專屬客戶服務代表，將會與Fitness First會員跟進優惠詳情。

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責任編輯：嚴浩文

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