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【華為新品】華為春季發布會揭幕　聚焦智能家居推新方案

科技 22:30 2022/03/16

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華為更推出「AI超感應器」和華為首款AI 3D人臉識別門鎖以加強全屋的安全系統。（官方截圖）

華為自從遭美國制裁後，一直積極往不同領域發展，「智能家居」更是主要的一環。華為今（16日）舉行春季發布會，華為消費者業務行政總裁兼常務董事余承東在會上，以五大類別進行介紹，當中包括：運動健康、智慧辦公、智能家居、影音娛樂和智慧出行。而是次發布會的重點，則聚焦在華為智能家居解決方案「1＋2＋N」上。

【Google】Google持續收購音響硬件初創　為開發自家音響專利鋪路？

余承東在會上表示，隨科技發展，消費者對打造智能家居的需求增加。因此華為推出全新家居智能解決方案「1＋2＋N」，以助用家控制家中所有的智能產品。

華為推出全新家居智能解決方案「1＋2＋N」。（官方截圖）

「1＋2＋N」意指一部全屋中央智能主機、兩個核心控制（智能中控屏和智慧生活應用程式）、以及多個子系統，如安全防護、照明功能、網絡控制等多個系統。他舉例指，用家可透過一個主要中央智能主機，即可控制全屋的智能產品，如「一鍵離開」以關閉所有電子設備、自動調節室內燈光和溫度的「AI自動適配功能」。

余承東提及，除了早前已推出、可用於家居面積大於150平方米的大戶型全屋智能主機外，現將針對家居面面積小於150平方米的中小戶型，將推出全屋智能主機SE，供不同家庭選擇。

AI超感應器　長者發生意外即可通報　

此外，為配合「1＋2＋N」家居升級方案，華為更推出「AI超感應器」和華為首款AI 3D人臉識別門鎖以加強全屋的安全系統。余承東強調，新推出的感應器較一般的紅外線感應器更為敏感，可辨識用家的姿態。

他舉例指，若家中長者發生意外，「AI超感應器」也能即時辨認，透過應用程式通報用家。除此之外，感應器更支援冷氣機運行軌跡實時辨識，避免冷氣風直吹用家的「空調風避人行」功能；以及辨識用家靜卧，避免聲音和光線自動開啟的「智能夜歸免打擾」功能。

他舉例指，若家中長者發生意外，「AI超感應器」也能即時辨認，透過應用程式通報用家。（官方截圖）

攻入智能門鎖市場　以人臉解鎖

此外，華為也新推出Harmony OS智能門鎖，分別為「華為智能門鎖Pro」和「華為智能門鎖」。兩者同時支援「HarmonyOS 分布式可視貓眼」（於其他電子產品上顯示訪客的即時畫面）、「HarmonyOS 金融級安全守護」和AI指紋解鎖，惟「華為智能門鎖Pro」更額外支援「AI 3D人臉辨別系統」，即不用指紋，用家只需露出五官便可即時解鎖。

據悉，​​這兩款門鎖均內建有雙重電池系統，其中8,800mAh的鋰電池能在「智慧續航模式」下使用4至6個月，若再配合乾電池則能使用8至10個月。在電量低於20%、10%和5%時，門鎖會向用戶發送低電量提醒。

華為也新推出Harmony OS智能門鎖，分別為「華為智能門鎖Pro」和「華為智能門鎖」。（官方截圖）

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