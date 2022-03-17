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【滙豐控股5】加速銀行數碼化 滙豐擬關英國69間分行

股樓投資 00:03 2022/03/17

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滙豐控股(00005)繼續調整歐美地區營運。外電報道，目前在英國開設510間分行的滙豐，繼去年削減82間分行後，今年再計劃關閉69間分行。消息指，在7月推行削減分行計劃後，滙豐英國分行將降至441間。其中僅96間仍提供全面的分行服務，餘下的為自動櫃員機分行或僅開設基本櫃檯服務的分行。

【大行點睇】高盛指美國機構投資者 持倉中概股總值7,500億美元 若沽清H股需時143日  詳情請看【下一頁

滙豐指出，疫情推動網上銀行普及，旗下不足一半客戶積極使用銀行分行服務。由2017年至今，滙豐英國的主要街道分行客流量，下跌多於一半。

【友邦1299】一文看盡友邦績後 大行最新評級和目標價  詳情請看【下一頁

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作為滙豐主要市場之一的英國業務，去年列帳稅前業績成功由虧轉盈，賺35.2億美元。

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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