【業績｜物管股】建業新生活去年多賺45%　末期息33.7仙

建業新生活 （09983） 截至去年底止年度，純利近6.2億元人民幣，按年增45.2%。年內每股基本盈利為0.49元人民幣，按年增28.9%。派末期息每股33.7港仙。

公司截至去年底止年度的收入近36億元人民幣，按年增35.6%。年內毛利為11.8億元人民幣，較前年增37.5%，年內毛利率為32.9%，較2020年增長0.5個百分點。年內淨利潤為6.5億元人民幣，較2020年增加48.2%，年內淨利潤率18.2%，較2020年的升1.6個百分點。

年內總在管面積增逾三成

該公司去年度物業管理及增值服務方面，於去年底，集團總在管面積逾1.3億平方米，按年增35.9%，增長主要來源於建業地產 （00832） 及其附屬公司及其聯營公司或合資企業交付項目增加。截至去年底止年度，集團住宅物業項目平均物業管理費率約人民幣1.73元╱平方米╱月，按年少4.4%。去年12月31日，物管及增值服務覆蓋河南省全省18個地級市及該省以外的7個省份，服務729項物業中逾210萬名業主及住戶。

公司業務展望方面，在資本市場物業公司估值中，在管面積規模是重要的因素之一，為保持公司於華中地區的領先地位，集團將續加強物業外拓力量，重點是收併購。公司將著重加大智慧物業的投入力度，評估科技投入的效果，結合組織管理，盡快實現降本增效的目標。

建業新生活收報3.58港元，升12.6%。

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