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【虛擬經濟】余文樂NFT預售創世界紀錄 兩小時直衝OpenSea第一名

理財智慧 22:11 2022/03/16

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余文樂自創的NFT品牌「ZombieClub Token」昨日（15日）起預售，以有史以來最快的2小時42分鐘，成為全球最大NFT交易平台OpenSea的排名第一位，創下世界紀錄。余文樂去年與「佳士得」合作，以1.2億元拍賣珍藏NFT藝術品，成功創下亞洲史上最高網上拍賣金額。

【青姐話】周圍都阿信   風險在誠信   揸住隻騰訊   隊到你唔信

對於取得佳績，余文樂及其團隊相當高興，事前亦預備充足「軍糧」便當，讓工作人員不會餓着打仗。對於團隊努力用心，余文樂常感謝夥伴，不怕辛苦不斷地協調溝通協調。 

「ZombieClub Token」由余文樂與另外3名成員共同創造，他透露：「用了非常多的時間精力在前置的企畫執行，沒日沒夜的進行改良及溝通，就是希望每個購買者有最好的體驗！」

【延伸閱讀】【NFT】余文樂NFT拍賣成交破亞洲紀錄 估計總賺1億港元

【延伸閱讀】【虛擬經濟】朱克伯格加速布局元宇宙 確認Instagram短期內將引入NFT功能

余文樂亦在Instagram表示：「感謝每一位支持我們的ZOMBIES，這是你們的功勞，我愛你們！我們創造奇蹟了！誰說亞洲沒有好東西！記著我們不要驕傲，這只是我們的開始，我們4個的眼光不只這樣，我們已經準備好所有衝出亞洲！」

余文樂近半年幾乎投放所有時間在這項目，如今終取得驕人成績。「整天都得在辦公室工作和開會，只能犧牲僅有的休息時間，一早送小朋友上學，愛妻也相當支持，給老公最大的鼓勵。」

【延伸閱讀】【NFT】西班牙藝術家Joan Cornellà首推NFT 共5,555枚頭像4月拍賣 白名單Challenge即日開始

【延伸閱讀】【NFT】LINE與26間頂尖企業合作 建立全球NFT生態圈

余文樂的自創品牌NFT，亦獲得圈中友人關注，上周末邱澤和周興哲造訪余文樂，一齊研究分享NFT樂趣，許瑋甯、周杰倫、馮德倫及周予天等，都在Instagram使用「Zombie Club」濾鏡「變身」殭屍表達支持。

【大行點睇】摩通唱淡中資科技股 一文看盡28股最新評級及目標價【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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