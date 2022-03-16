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【NFT元宇宙】手機殼延伸個性表達　CASETiFY結合NFT營銷

商業 21:16 2022/03/16

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NFT非同質化代幣及META元宇宙概念熾熱，CASETiFY成功結合NFT與手機殼提升營銷效果。（NFTyourcase 圖片 ）

NFT非同質化代幣及META元宇宙概念熾熱，不少企業都希望進軍市場分一杯羹，CASETiFY認為背後理念與手機殼表達個人風格相同，成功結合兩者提升營銷效果，認為管理NFT項目猶如營運公司般要用心。

【日本經濟】日本食物出口額倍增　士多啤梨出口香港增5成、白米增近3成

互聯網3.0整合創意

手機殼製造商CASETiFY創辦人兼行政總裁吳培燊，在出席「亞洲營銷及電子商貿界高峰論壇」時表示，元宇宙概念並非新事物，早已存在於電子遊戲逾十年，舉如流行的《Counter Strike》、《Fortnite》等，只是近年的區塊鏈技術及互聯網3.0等，進一步解開其無限潛力。例如各種工具、擁有權概念、身份認同、去中心化等，歸功於互聯網3.0讓它們得以實現。

搶佔NFT社群注意

吳培燊認為元宇宙概念在互聯網3.0下讓用家發揮創意，創造出前所未有的東西。對於NFT非同質化代幣，他認為其成功之處是讓大眾容易理解，舉如《Bored Ape Yacht Club》項目，大眾擁有NFT後可加入社群創作，希望成為一下個獲得鑄造的項目獲利。但吳認為更長遠是數碼擁有權的個人表達，而目前最易套用的場景為社交媒體頭像相片，在NFT技術下用戶需要提供擁有權才可使用相片。CASETiFY推出「NFT Your Case」正以NFT來驗證用戶的擁有權後，才會印製圖片到手機殼，實物設計顯出獨特之處，成功於NFT社群突圍而出。

CASETiFY手機殼以追求個人風格表達為特色，延伸元宇宙概念的「化身」個人表達，結合現實與虛擬世界。品牌去年初試行首個可交易NFT手機殼項目，結果出乎意料，吳培燊在短時間投入大量時間了解技術細節，並留意到可將NFT社交媒體身份的獨特性延續到生活，向身邊朋友展示炫耀。公司團隊在開發認證過程中投入大量心思，NFT手機殼特別裝飾亦令效果更鮮明受用家歡迎。

盼壯大社群生態圈

不過，吳培燊自接觸NFT以來，注意到不少創作者未能真正掌握發行NFT項目的訣竅，過程猶如長期經營一間公司，他們可能在短時間內成功鑄造發行，建立新社群，惟同時亦要做好管理，滿足社群期望將項目延續下去。未來公司希望與更多創作者在元宇宙領域內合作，一同壯大生態圈。對有意加入元宇宙的企業，吳培燊建議親身投入NFT社群，了解不同項目經營及其背後理念作參考。

【疫下營銷】快餐業疫下挑戰　削減菜單優惠成趨勢

記者：王浩賢

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