【第五波疫情】工銀亞洲恢復6分行營業　新增太和分行暫停服務

▲ 工銀亞洲恢復6分行營業 新增太和分行暫停服務

工銀亞洲表示，自本周三起，有6間分行將恢復營業，而太和分行則會暫停服務，但維持保管箱預約服務。此外，旗下仍有19間分行及個人理財中心服務維持暫停。

工銀亞洲表示，旗下全線分行及個人理財中心的營業時間將繼續調整為星期一至星期五上午9時至下午4時，逢星期六則暫停服務直至另行通知。

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恢復營業的分行包括：

（1）上環分行：香港上環德輔道中317-319號啟德商業大廈地下F舖

（2）北角分行：香港北角英皇道436-438號地下

（3）美孚分行：九龍美孚新村萬事達廣場1樓N95A號舖

（4）觀塘分行：九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖

（5）大埔分行：新界大埔大榮里34至38號美發大廈地下F舖

（6）元朗分行：新界元朗青山道197-199號地下

服務仍然維持暫停的分行包括：

（1）港島區：金鐘個人理財中心、金鐘分行、堅道分行、香港仔分行、西環個人理財中心、炮台山分行、鰂魚涌分行、小西灣分行

（2）九龍區：何文田分行、木廠街分行、荔枝角分行、黃大仙分行

（3）新界區：將軍澳個人理財中心、翠林分行、沙田個人理財中心、葵涌分行（維持保管箱預約服務）、教育路個人理財中心、葵芳分行、上水分行

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