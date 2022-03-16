【NFT】LINE與26間頂尖企業合作 建立全球NFT生態圈

日本社交通訊媒體LINE宣布，透過旗下子公司LINE NEXT，與軟銀、Visa、Crypto.com、樂天世界等26家頂尖企業合作，建立全球NFT生態圈，並以各間企業旗下熱門IP內容，創作NFT產品讓用戶買賣。

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LINE表示，透過是次合作，LINE NEXT將與全球頂尖的遊戲、娛樂、網路漫畫、元宇宙、藝文與服務廠商等多個領域攜手合作，拓展全球NFT生態圈，建立國際的NFT價值鏈，引領生態擴張。

據悉，LINE NEXT旗下的全球NFT交易平台「DOSI」將在今年上半年推出，以協助全球企業與創作者建立NFT市場、發展社群與生態圈，以及為一般用戶提供NFT交易服務。

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責任編輯：羅浩濂