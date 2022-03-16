  • 22°C
香港時間 : 2022316日 (三) 21:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT】LINE與26間頂尖企業合作 建立全球NFT生態圈

環球政經 21:03 2022/03/16

分享：

日本社交通訊媒體LINE宣布，透過旗下子公司LINE NEXT，與軟銀、Visa、Crypto.com、樂天世界等26家頂尖企業合作，建立全球NFT生態圈，並以各間企業旗下熱門IP內容，創作NFT產品讓用戶買賣。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

LINE表示，透過是次合作，LINE NEXT將與全球頂尖的遊戲、娛樂、網路漫畫、元宇宙、藝文與服務廠商等多個領域攜手合作，拓展全球NFT生態圈，建立國際的NFT價值鏈，引領生態擴張。

據悉，LINE NEXT旗下的全球NFT交易平台「DOSI」將在今年上半年推出，以協助全球企業與創作者建立NFT市場、發展社群與生態圈，以及為一般用戶提供NFT交易服務。

 

【人民幣】傳沙特阿拉伯部分售往中國的石油 考慮用人民幣計價【下一頁

【升價百倍】英商人用5蚊港幣買下哈利波特初版小說　後在拍賣會上以逾15萬港元賣出【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
產品 經濟 NFT LINE

下一篇文章

【iM Cafe】劉鶴開到聲 淡友要知驚？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【抗疫措施】「隔離護理觀察系統」今日正式啟動 醫管局：將因應患者徵狀提示求醫
【抗疫措施】「隔離護理觀察系統」今日正式啟動 醫管局：將因應患者徵狀提示求醫
【大行點睇】摩通唱淡中資科技股 一文看盡28股最新評級及目標價
【大行點睇】摩通唱淡中資科技股 一文看盡28股最新評級及目標價
【置業故事】睇中柏傲灣頂層特色戶　企硬不追價　「80後」夫婦遲買5個月　樓價平了117萬
【置業故事】睇中柏傲灣頂層特色戶　企硬不追價　「80後」夫婦遲買5個月　樓價平了117萬
【第五波疫情】香港紅十字會輸血服務中心宣布 即日起暫緩四類人士捐血
【第五波疫情】香港紅十字會輸血服務中心宣布 即日起暫緩四類人士捐血
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款