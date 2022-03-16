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【業績｜SaaS】金蝶國際去年蝕3億人幣　雲收入增長44%

股市 20:52 2022/03/16

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金蝶國際 （00268） 公布業績，去年股東應佔虧損3.02億元（人民幣．下同），前一年為虧損3.35億元。期內，收入按年升24.4%，至41.7億元。其中雲服務收入增長44.2%，佔收入比例由57%升至66.1%。企業資源管理計劃及其他業務收入按年下降2%。  

期內，金蝶雲·蒼穹和金蝶雲·星瀚合計收入3.85億元，按年升102.9%。蒼穹和星瀚的續費率超過120%；期內簽約客戶551家，包括新簽客戶316家，與建信金科、物產中大、沙鋼集團、一心堂、華大基因、中軟國際、風華高科等行業標杆簽署長期戰略合作。

過去兩年，蒼穹和星瀚已經累計幫助102家大型企業完成國產化替代，助力華為、萬科、招商局集團、河鋼集團、國家電投集團等眾多世界500強進行數字化管理重構。 

金蝶雲·星空收入按年升24.3%至14.18億元，客戶續費率98.6%創歷史新高，累計客戶25,400家。

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港股 SaaS 金蝶國際（00268）

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